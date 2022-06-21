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التربية: 1939 قاعة امتحان و37 مركزاً للتصحيح لامتحان الثانوية العامة 2022

منذ دقيقة واحدة
التربية: 1939 قاعة امتحان و37 مركزاً للتصحيح لامتحان الثانوية العامة 2022

وطنا اليوم _ قال مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة إن الوزارة أتمت الاستعدادات لعقد امتحان الثانوية العامة 2022 الذي سيبدأ في الـ 30 في الشهر الجاري ويستمر لغاية 25 تموز المقبل.

وأضاف كنانة أن عدد القاعات التي جرى تجهيزها لهذا الدورة 1939 قاعة موزعة على 786 مركز امتحان، مشيرا إلى إقامة 37 مركزاً للتصحيح موزعة على الأقاليم الثلاثة في حين يصل عدد كوادر التصحيح قرابة 7 آلاف مصحح.

وبين أن ارقام جلوس الطلبة جرى تسلمها للطلبة النظاميين من المدارس أما بخصوص الطلبة غير النظامي فإنه يستطيع طباعتها من الرابط الإلكتروني الذي أعلنت عنه الوزارة في وقت سابق، و يستطيع الحصول عليه ايضا يوم الامتحان من قبل رئيس القاعة.

وقال كنانة إن الوزارة أتمت تجهيز بطاقات الجلوس للطلبة، و توجيه عدد من الرسائل والارشادات للطلاب بما فيها التعليمات الناظمة للامتحان حرصاً منها على سلامة سير الامتحان.

وأشار إلى أنه جرى تفقد القاعات التي سيعقد فيها الامتحان ومراكز التصحيح، و تهيئة البيئة المناسبة التي تلبي احتياجات الطلبة كتوفير مياه الشرب وتهوية القاعات والإضاءة والمقاعد المريحة واللوحات الإرشادية وكافة مستلزمات سير الامتحان .

وبين أنه جرى تكليف الكوادر من القائمين على مراقبة الأمتحان في مختلف مناطق المملكة من رؤساء القاعات ومساعدين ومراقبين.

وبين أنه جرى مراعاة احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة من حيث سهولة الوصول إلى القاعة وتكون غرفة القاعات في الطوابق الأرضية لتسهيل وصولهم إلى غرف الإمتحان و توفير الممرات المناسبة التي تساعدهم في الدخول بسهولة ويسر.

وأوضح أنه جرى تجهيز قاعات امتحان في كل من مستشفى الحسين للسرطان للطلبة الذين يتلقوا العلاج للتسهيل عليهم وتقديراً من الوزارة لظروفهم الصحية، بالإضافة إلى قاعات في عدد من مراكز الاصلاح والتأهيل للطلبة الموقوفين.

وأشار إلى الاستعدادات لتجهيز غرفة عمليات في مركز الوازرة وغرف عمليات في الميدان لاستقبال الملاحظات والاستفسارات حول مجريات الامتحان، مشيرا إلى وجود غرفة عمليات فنية تابعة لإدارة الامتحانات والاختبارات تتلقى الملاحظات أثناء عقد الامتحان من رؤساء القاعات.

وأشاد كنانة بالشركة بين الوزارة وعدد من المؤسسات الوطنية في مقدمتها وزارة الداخلية ووزارة الصحة وقطاع الإعلام المساندة في عقد الامتحانات.

وبين أن وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس وجّه لتشكيل لجنة الاستعداد لامتحان الثانوية العامة برئاسة الأمينين العاميين للوزارة وعضوية عدد من مدراء الإدارات مهمتها وضع الإجراء اللازمة لعقد الامتحان ومتابعة جاهزية مديريات التربية والتعليم لهذه الغاية.


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