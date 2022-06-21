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الأمن: إصابة 3 أشخاص اثر اشتعال برميل يحتوي على مادة التنر داخل محددة في عين الباشا

منذ 35 ثانية
الأمن: إصابة 3 أشخاص اثر اشتعال برميل يحتوي على مادة التنر داخل محددة في عين الباشا

وطنا اليوم _ قال مصدر أمني مسؤول أنه اصيب 3 اشخاص اثر اشتعال برميل يحتوي على مادة التنر وذلك اثناء وجودهم داخل محددة في منطقة عين الباشا.

واضاف المصدر في حديث أنه تم اسعاف المصابين الى مستشفى السلط الحكومي وحالتهم ما بين الحسنة والمتوسطة.

واكد انه باشرت الاجهزة الامنية التحقيق بالحادثة


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