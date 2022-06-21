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اتفاقية استراتيجية تجمع أورنج الأردن و”الألمانية الأردنية” في برنامج الدراسات الثنائية الجديد

منذ 27 ثانية
اتفاقية استراتيجية تجمع أورنج الأردن و”الألمانية الأردنية” في برنامج الدراسات الثنائية الجديد

وطنا اليوم:وقعت أورنج الأردن اتفاقية مع الجامعة الألمانية الأردنية، في إطار شراكتهما الاستراتيجية للارتقاء بمخرجات التعليم وتطوير التخصصات الرقمية، عبر برنامج الدراسات الثنائية (Dual Studies Program) وهو برنامج تعليمي حديث يربط بشكل وثيق بين التدريس الأكاديمي والمتطلبات العملية، لتشكل هذه نقطة تحوّل في العديد من المجالات المطلوبة وتزيد من فرص الشباب الوظيفية والريادية.
وفي إطار البرنامج، ستمنح أورنج الأردن طلبة الجامعة فرصة التدريب خلال الدراسة الجامعية لفترة 3 أشهر من كل عام في مقر الشركة على المهام المتعلقة بتخصصاتهم الجامعية، بهدف إعدادهم لفرص العمل المستقبلية وتزويدهم بالتدريب العملي وتجربة بيئة العمل الفعلية قبل التخرج وتطوير مهاراتهم وتطبيق ما تعلّموه على أرض الواقع وإتقانه.
ويشمل برنامج الدراسات الثنائية مجموعة واسعة من التخصصات وهي علم اللوجستيات، علم الحاسوب، الهندسة الصناعية، المحاسبة الدولية، هندسة الحاسوب، الهندسة المعمارية والميكانيكية والكيميائية والصيدلانية، علوم الإدارة، واللغتين الألمانية والإنجليزية للأعمال، فضلاً عن الاتصالات.

وأكدت أورنج الأردن التزامها كمزوّد رقمي رائد ومسؤول بدعم الارتقاء بالمخرجات التعليمية بما يتناسب مع المتطلبات الوظيفية، ما تجسّده من خلال برامجها المتكاملة ضمن استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية التي تركّز على تمكين الشباب والشابات في مختلف أنحاء المملكة وتزويدهم بالمهارات اللازمة وخاصة الرقمية منها، لتعزيز فرص عملهم ومواجهة البطالة والمساهمة في إعداد القوى العاملة المهيئة للحاضر والمستقبل.

هذا وبينت الشركة أن هذا التعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية هو الأول ضمن برنامج الدراسات الثنائية الذي يندرج تحت خطة أورنج لجذب المواهب وتوفير فرص التدريب والعمل لخريجي الجامعات، لافتة إلى أنها ستستكمل هذا البرنامج مع المزيد من الشركاء في القطاع التعليمي لما له من دور في تجسيد مفهوم “التدريب من أجل التشغيل” الذي تتبنّاه على نطاق واسع.
يذكر أن أورنج الأردن افتتحت مؤخراً نادي مركز أورنج الرقمي في الجامعة الألمانية الأردنية GJU – Orange Digital Center Club بالشراكة مع التعاون الدولي الألماني (GIZ) بهدف تنمية وتطوير المهارات اللازمة للشباب بما يعزز فرصهم الوظيفية والريادية.


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