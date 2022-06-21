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عاجل – ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يصل العاصمة عمان للقاء الملك عبدالله الثاني
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اتفاقية تعاون بين “صناعة عمان” و”الاولى للتأمين” لتوفير خدمات التأمين الطبي للشركات الصناعية
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خريس : نقدم اعتذارنا عما ورد من خطأ في اسم شاعرنا عرار
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الملك يستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية
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مصر والسعودية توقعان 14 اتفاقية بقيمة 7.7 مليارات دولار أمريكي
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جنوب إفريقيا إجراءات مشددة لحماية الحمير من الصينيين
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الرئاسة المصرية تعلن تفاصيل لقاء السيسي ومحمد بن سلمان
19:19
وزارة الأوقاف تعلق على التشهير بحق أحد الأئمة
19:11
وزير الصناعة يرعى إشهار لجنة سيدات أعمال غرفة تجارة عمان
18:48
وزير الأوقاف والحملة المغرضة
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عاجل – ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يصل العاصمة عمان للقاء الملك عبدالله الثاني
منذ 49 ثانية
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19:57
اتفاقية تعاون بين “صناعة عمان” و”الاولى للتأمين” لتوفير خدمات التأمين الطبي للشركات الصناعية
19:55
خريس : نقدم اعتذارنا عما ورد من خطأ في اسم شاعرنا عرار
19:48
الملك يستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية
19:36
مصر والسعودية توقعان 14 اتفاقية بقيمة 7.7 مليارات دولار أمريكي
19:32
جنوب إفريقيا إجراءات مشددة لحماية الحمير من الصينيين
19:26
الرئاسة المصرية تعلن تفاصيل لقاء السيسي ومحمد بن سلمان
19:19
وزارة الأوقاف تعلق على التشهير بحق أحد الأئمة
19:11
وزير الصناعة يرعى إشهار لجنة سيدات أعمال غرفة تجارة عمان
18:48
وزير الأوقاف والحملة المغرضة
16:55
وفاة و4 إصابات بحادث تصادم في إربد
16:52
عويس خلال تكريم العنانزة: حريصون على دعم المتميزين
16:45
المومني يُعلق على مايجري الحديث عنه حول إقامة نظام دفاع جوي اقليمي
16:42
المستقلة : نحو 17 مليون دينار تكلفة الانتخابات البلدية بالأردن
16:42
أمانة عمان: اختتام الملتقى الإقليمي حول الثقافة والمستقبل الحضري
16:30
الجيش مستمر بتطوير وتزويد تشكيلاته ووحداته بمختلف الأسلحة والمعدات
16:21
ضبط متسول بحوزته 828 دينارا و100 دولار
16:19
تخريج الفوج الثالث والعشرين من كلية الأميرة منى للتمريض
16:17
مناقيش سناء
16:15
الجيش يحبط عملية تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا
16:06
قراءة في دستورية فرض الرسوم على مستخدمي الطرق
16:00
حزب ارادة يهنئ وزير النقل الاسبق مالك حداد بمناسبة انتخابه امينا عاما للاتحاد العربي للنقل البري
15:54
البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة المباني الخضراء (LEED) رفيعة المستوى
15:51
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15:24
النائب غازي البداوي يقيم مأدبة عشاء على شرف رئيس الديوان الملكي الهاشمي
15:13
البحث الجنائي يحذر من التعامل مع شركات وهمية تدعي تعاملها بالبورصة
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وثائق سرّية: خطة صبرا وشاتيلا كانت القضاء على كل شيء
15:00
توجه حكومي لتمديد العمل بأمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين
14:52
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14:52
العوران: ارتفاع ملحوظ على أسعار اللحوم المستوردة
14:46
طير يتسبب بانقطاع الكهرباء في الشوبك
14:41
الإحصاءات العامة : ارتفاع معدل التضخم في الأردن إلى 4.39%
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تحذير من التعامل مع جهات غير مرخصة تبيع برامج سياحية عبر مواقع التواصل
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