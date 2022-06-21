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عاجل – ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يصل العاصمة عمان للقاء الملك عبدالله الثاني

منذ 49 ثانية
عاجل – ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يصل العاصمة عمان للقاء الملك عبدالله الثاني

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