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وزارة الأوقاف تعلق على التشهير بحق أحد الأئمة

منذ دقيقة واحدة
وزارة الأوقاف تعلق على التشهير بحق أحد الأئمة

وطنا اليوم:أعربت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عن أسفها لما تم نشره من تشهيرٍ بحق أحد الأئمة العاملين على حساب صندوق الدعوة؛ لما تضمنه الخبر من نشر وثائق رسمية تحمل اسمه ورقمه الوطني وحالته المرضية.
وفي بيان للوزاة اليوم الثلاثاء، أعلنت الوزارة عن تضامنها ووقوفها مع الإمام وأسرته في هذه المحنة، بسبب ما تم نشره، وللضرر النفسي والمجتمعي الذي لحق بالإمام وأسرته.
وأكدت الوزارة أن ما تم نشره يتنافى مع قيم المجتمع الأردني وأخلاقه، ما يستدعي من الجميع أفراداً ومؤسسات الوقوف في وجه هذه الممارسات المسيئة.
وأضافت “ما جرى نشره بهذه الطريقة وتناقله عبر شبكات التواصل الإجتماعي يتنافى مع الشرع الشريف الداعي للستر وعدم تتبع عورات الناس”، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “مَن سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ” رواه مسلم.
وجاء في التوجيه النبوي الشريف لمعاذ بن جبل رضي الله عنه عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: “يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال : ثكلتك أمك يا مُعاذٍ، وهل يُكَبُّ الناس في النار على وجوههم، أو على مناخرهم، إلا حَصَائد ألسنتهم”.
وفيما يتعلق بتكليف الوزارة للعاملين على حساب صندوق الدعوة، أوضحت أن إجراءات التكليف لا تشترط إحضار تقارير طبية، وتكتفي باختبار معرفة المرشح بالأحكام الفقهية واتقانه للتلاوة ومقدار حفظه من القرآن الكريم.
كما أكدت الوزارة أنه لم يردها أي شكاوى بحق الإمام منذ تاريخ مباشرته للعمل


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