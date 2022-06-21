المومني يُعلق على مايجري الحديث عنه حول إقامة نظام دفاع جوي اقليمي

وطنا اليوم – قال أد حسن المومني استاذ العلاقات الدولية تعليقاً على مايجري الحديث عنه حول اقامة تحالف امريكي عربي بانظمة الدفاع الجوي :

‏ما يجري الحديث عنة هذة الايام حول مقترح امريكي بانشاء نظام دفاع جوي اقليمي يجمع إسرائيل ومجموعة من الدول العربية ليس بجديد .فهنالك كثير من المقترحات لانشاء نوع من انواع الشراكات الدفاعية والامنية في المنطقة التي طرحت في السابق ولم يكتب لها النجاح بالرغم من ارتباط كثير من هذة الاطراف في شراكات استراتيجية ثنائيةاو متعددة الاطراف .

واضاف المومني بغض النظر عن حالة السلام السائدة بين تل ابيب والعديد من الدول العربية والتقاء المصالح في سياق ضرورة احتواء التمدد الايراني والسعي للقوة والهيمنة تبقى تباين مواقف الدول العربية المعنية من إسرائيل وايران والخوف من الهيمنة.‏الاقليمية الاسرائيلية لدى بعض الاطراف وبخاصة من يعتقد بانة طرف وازن استراتيجيا وتاريخيا ،عاملا وتحديا لتنفيذ مثل هكذا تعاون استراتيجي عميق. الاطراف المعنية ترتبط بعلاقات استراتيجية ترقى الى تحالفات مع الولايات المتحدة وهي تقع ضمن اختصاصات القيادة المركزية الامريكية وتستضيف ‏قواعد امريكية، لذلك هنالك التزامات دفاعية متبادلة مرتبطه بنصالح الاطراف وبخاصة الامريكية منها.

ما هي الاضافة النوعية لإسرائيل والتي قد يكون لها تكلفة عالية على المدى المتوسط والطويل ؟