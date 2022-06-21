المستقلة : نحو 17 مليون دينار تكلفة الانتخابات البلدية بالأردن

وطنا اليوم:نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الالكتروني التقرير التفصيلي لمجريات العملية الانتخابية، لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان 2022.

ووفق التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، بلغت كلفة الانتخابات البلدية (16.925.500) دينار بوفر (3.074.500) عن الموازنة التقديرية المقررة سلفا.

ونشرت الهيئة على موقعها الالكتروني التقرير التفصيلي لمجريات العملية الانتخابية، لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان 2022.

واشتمل التقرير على مراحل سير العملية الانتخابية، منذ صدور قرار مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات وحتى مرحلة اعلان النتائج، بالاضافة الى الخلاصة التنفيذية والتوصيات والتحديات التي واجهت الهيئة خلال مجريات العملية الانتخابية.

وتدعو الهيئة المهتمين للاطلاع على التقرير التفصيلي على موقعها الالكتروني

وجاءت التفاصيل على النحو التالي: