البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة المباني الخضراء (LEED) رفيعة المستوى

وطنا اليوم:البنك الأردني الكويتي بالتعاون مع مجموعة عزت مرجي يعلن عن حصول مبنى الإدارة العامة للبنك على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة الذهبية (LEED). الذي طوره المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء (USGBC)، وهو نظام يصنف المباني الخضراء الأكثر استخداماً في العالم ويعتبر رمزاً دولياً للتميز، من خلال ممارسات التصميم والبناء والعمليات التي تحسن الصحة البيئية وصحة الإنسان، وتساعد المباني المعتمدة من LEED في جعل العالم أكثر استدامة.

هذا وقد أقيم حفل تسليم الشهادة بحضور السيد هيثم البطيخي المدير العام التنفيذي للبنك الأردني الكويتي وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية بالبنك، وممثلين عن مجموعة عزت مرجي – كمستشارين LEED، والمجلس الأمريكي للأبنية الخضراء (USGBC)– حيث قامت السيدة ديبثي – المديرة الإقليمية ل GBCI (معهد شهادات المباني الخضراء) في الشرق الأوسط، بتقديم شهادة LEED الذهبية للسيد هيثم البطيخي.

حيث استحق البنك الأردني الكويتي شهادة “البناء والصيانة LEED” لقيامه بتنفيذ استراتيجيات وحلول عملية قابلة للقياس في التنمية المستدامة للمواقع والأبنية، وكفاءة استخدام المياه، وبرامج كفاءة الطاقة والغلاف الجوي، والمواد والموارد، وجودة البيئة الداخلية، حيث تمنح المباني الخضراء بيئة عمل أكثر استدامة وصحة للشركات وموظفيها.

تم تنفيذ العديد من الاستراتيجيات في البنك طيلة المشروع وبالأخص كفاءة استخدام المياه من خلال تنفيذ تركيبات منخفضة التدفق، وتجميع مياه الأمطار، ومعالجة المياه الرمادية ; الطاقة والغلاف الجوي من خلال استخدام إضاءة LED الفعالة ونظام فعال لتدفق المبردات المتغيرة والتحكم المركزي في تدفق المبردات المتغيرة والنظام الكهروضوئي الشمسي، وعدم وجود مبردات قائمة على الكلوروفلوروكربونات; المواد والموارد عن طريق تخزين وجمع المواد القابلة لإعادة التدوير ونوعية البيئة الداخلية من خلال توفير التهوية المناسبة والمناطق الخضراء والراحة الحرارية وضوء النهار الكافي.

وقد صرح السيد هيثم البطيخي – المدير العام التنفيذي في البنك قائلاً: إننا فخورون باستحقاقنا لشهادة LEED الذهبية كأول بنك في الأردن يحصل عليها وأحد الرواد في مجال التنمية المستدامة. واليوم نغتنم هذه الفرصة للإعراب عن امتناننا للشركاء القيمين الذين جعلوا هذا ممكناً.

كما أكد بأن البنك الأردني الكويتي يهدف ليصبح المزود المالي المفضل لدى العملاء الذين يرغبون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) السبعة عشر للأمم المتحدة، وتحقيق رؤية الأردن 2025. ويحدد ذلك تركيزنا على جعل البنك الأردني الكويتي قوة دافعة لإحداث تغيير إيجابي وطويل الأمد للبيئة والإنسانية.

مشدداً على أن الدور الحيوي للمؤسسات المصرفية في المجال البيئي والمجتمعي يأتي مكملاً للدور الاقتصادي، وهو ما يظهر بوضوح من خلال توفير برامج ومشروعات ومنتجات تعمل على تحقيق أهداف التنمية سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

من جانبه، قال السيد فادي مرجي، مدير دائرة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في “مجموعة عزّت مرجي” إن تجديد مبانينا ومساحاتنا يحدث مشروعاً واحداً تلو الآخر، وعمل المنظمات المبتكرة مثل البنك الأردني الكويتي هو قوة دافعة أساسية في تغيير طريقة تشغيل مبانينا وصيانتها. مجموعة عزت مرجي ملتزمين بقيادة التغيير نحو المباني الخضراء في الأردن والمنطقة الإقليمية، حيث يرجع نجاحنا في تحقيق الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة الذهبية (LEED) بالتزام البنك الأردني الكويتي ودعم فريقه وإدارته ودائرته الهندسية بتعزيز البناء الأخضر والاستدامة. وبفضل البنك، نزيد عدد المباني الخضراء ونتجاوز معدلات المباني التقليدية، بينما نكون مسؤولين بيئياً واجتماعياً ونحسّن نوعية الحياة للأجيال القادمة.”

السيدة ديبثي – المديرة الإقليمية ل GBCI (معهد شهادات المباني الخضراء) في الشرق الأوسط قالت: ” إنجاز البنك الأردني الكويتي يظهر التزامه بتقديم تسهيلات ذات تأثير كبير وعالي الأداء لموظفيه وأصحاب المصلحة، ومن خلال شهادة LEED، سلط المشروع الضوء على قدرات المباني الحالية لتحويل بيئاتها المبنية الى أصول مرنة وصحية وعالية الأداء، وهنا نود أيضاً أن نهنئ البنك الأردني الكويتي لحصوله على شهادة LEED v4.1 O+M الذهبية لمبنى الإدارة العامة.”

السيد بيتر تبليتون – الرئيس والمدير التنفيذي في USGBC قال: “إن الحصول على شهادة LEED هو أكثر من مجرد تنفيذ ممارسات مستدامة بل إنه يمثل التزاماً بجعل العالم مكاناً أفضل والتأثير على الآخرين للقيام بعمل أفضل. نظراً للأهمية البالغة لحماية المناخ والدور المركزي الذي تلعبه المباني في هذا الجهد، لذا فإن البنك الأردني الكويتي يبني طريقاً للمضي قدماً من خلال شهادة LEED الخاصة به.”

المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء (USGBC) يلتزم بمستقبل صحي ومرن ومنصف للجميع، من خلال تطوير المباني الخضراء والمدن والمجتمعات لأكثر من 20 عاماً. ويعمل المجلس على تطوير ممارسات البناء الأخضر من خلال تطوير LEED، وهو برنامج البناء الأخضر الأكثر استخداماً في العالم، بدعم من آلاف الأعضاء والمتطوعين والشركاء، كما يوفر دورات تعليمية مكثفة عن المباني الخضراء وبرنامج اعتماد مهني جاد يدعو الى سياسات عامة فعالة.