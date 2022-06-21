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السعودية توافق على الترخيص لبنك أردني

منذ دقيقة واحدة
السعودية توافق على الترخيص لبنك أردني

وطنا اليوم:وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على القواعد الاسترشادية لطرح الأعمال والمشتريات وتنفيذها في الشركات المملوكة للدولة – أو أي من أجهزتها الحكومية – أو التي تمتلك فيها أكثر من 50% من رأس مالها.
وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، وافق مجلس الوزراء، على الترخيص لبنك الأردن بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.


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