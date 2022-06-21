السعودية توافق على الترخيص لبنك أردني

وطنا اليوم:وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على القواعد الاسترشادية لطرح الأعمال والمشتريات وتنفيذها في الشركات المملوكة للدولة – أو أي من أجهزتها الحكومية – أو التي تمتلك فيها أكثر من 50% من رأس مالها.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، وافق مجلس الوزراء، على الترخيص لبنك الأردن بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.