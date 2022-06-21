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السفارة الأمريكية تفتح مواعيد مقابلات تأشيرة الزيارة

منذ دقيقة واحدة
السفارة الأمريكية تفتح مواعيد مقابلات تأشيرة الزيارة

وطنا اليوم:اعلنت السفارة الامريكية في عمان، عن فتح مواعيد المقابلات الشخصية لتأشيرة الزيارة “B1/B2” بتواريخ محددة لعامي 2022 و2023.
وبينت السفارة في إدراج لها عبر الفيسبوك الثلاثاء، أن مواعيد المقابلات ستكون في يوم الأربعاء الموافق 22 حزيران الساعة 1:00ظهرا.
ودعت السفارة الراغبين بالحصول على تأشيرة الزيارة، الدخول إلى حساباتهم الشخصية على الموقع الالكتروني الخاص بالمواعيد www.ustraveldocs.com/jo و حجز موعد المقابلة في هذا الوقت، منوهة الى انه في حال لم يكن هناك موعدا متاحا ستقوم بفتح مواعيد جديدة خلال الصيف


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