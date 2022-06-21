وطنا اليوم:اعلنت السفارة الامريكية في عمان، عن فتح مواعيد المقابلات الشخصية لتأشيرة الزيارة “B1/B2” بتواريخ محددة لعامي 2022 و2023.
وبينت السفارة في إدراج لها عبر الفيسبوك الثلاثاء، أن مواعيد المقابلات ستكون في يوم الأربعاء الموافق 22 حزيران الساعة 1:00ظهرا.
ودعت السفارة الراغبين بالحصول على تأشيرة الزيارة، الدخول إلى حساباتهم الشخصية على الموقع الالكتروني الخاص بالمواعيد www.ustraveldocs.com/jo و حجز موعد المقابلة في هذا الوقت، منوهة الى انه في حال لم يكن هناك موعدا متاحا ستقوم بفتح مواعيد جديدة خلال الصيف
السفارة الأمريكية تفتح مواعيد مقابلات تأشيرة الزيارة
وطنا اليوم:اعلنت السفارة الامريكية في عمان، عن فتح مواعيد المقابلات الشخصية لتأشيرة الزيارة “B1/B2” بتواريخ محددة لعامي 2022 و2023.