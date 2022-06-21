ارتفاع اسعار حليب الأطفال بالأردن 8%

وطنا اليوم:أوضحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أسباب ارتفاع أسعار حليب الأطفال “البودرة” في السوق الأردني خلال الفترة القليلة الماضية.

مديرة مديرية الدواء في المؤسسة أمل أبو الرب، قالت في تصريح ، اليوم الثلاثاء، إن بعض أصناف الحليب للرضع بعمر أقل من عام، ارتفعت بنسبة 2,5 إلى 8%.

ولفتت إلى أن شركة أردنية واحدة تقوم بتصنيع حليب الأطفال (البودرة) في المملكة، مضيفة أن الارتفاع طرأ على الحليب المستورد من خارج المملكة.

ووفق أبو الرب، فإن أسباب هذا الارتفاع تعود إلى زيادة تكاليف الشحن وأسعار المواد الأولية وكلف التعبئة عالميا، خاصة الحليب المستورد من الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا خاصة بلجيكا وبولندا وهولندا