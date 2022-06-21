إسرائيل تعلن إحباط تهريب 13 قطعة سلاح من الأردن

وطنا اليوم – أعلنت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين أن قوات الأمن اعتقلت رجلين في جنوب البلاد للاشتباه في قيامهما بتهريب أسلحة من الأردن، وصادرت 13 قطعة سلاح خلال العملية.

وفقا للجيش الإسرائيلي والشرطة، فقد تم القبض على رجلين في العشرينات والثلاثينيات من العمر من قرى بدوية في منطقة ديمونة بالقرب من بلدة نيوت هاكيكار الإسرائيلية، وعثر بحوزتهما على خمس بنادق هجومية من طراز M16 وبندقية قنص، وسبعة مسدسات.

وقالت الشرطة إنها كانت تتابع شبكة من مهربي الأسلحة في المنطقة منذ عدة أشهر، وكان المشتبه بهما جزءا من تلك الشبكة.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر “تويتر” أنه تم أيضا القبض على مشتبه بتخطيطه لمحاولة تهريب الأسلحة.

وأشار مسؤولون أمنيون إسرائيليون سابقون إلى أن الأسلحة المهربة من الأردن غالبا ما تباع إلى المواطنين العرب، لأغراض “إجرامية وإرهابية”.

وكثف الجيش والشرطة جهودهما لوقف محاولات التهريب على طول الحدود الأردنية في الأشهر الأخيرة، لكن بعض المسؤولين اعترفوا بأن النجاح كان محدودا حتى الآن.

يأتي ذلك تزامنا مع قيام قوات الأمن الإسرائيلية باعتقال 13 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقبض على شابين فلسطينيين حاولا التسلل عبر السياج الفاصل بجنوب قطاع غزة.