وطنا اليوم – الشواربة يعرض الخطة الاستراتيجية للامانة امام اعضاء الرابطة الاردنية اللبنانية .

قال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة ” أن أمانة عمان تعمل على دراسة المرحلة الثانية من مشروع الباص سريع التردد بطول 52 كم في مدينة عمان ” .

واضاف خلال لقائه في مقر السفارة اللبنانية الرابطة الأردنية اللبنانية ، بحضور القائم بأعمال السفارة اللبنانية السفير يوسف رجّي ، ورئيس الرابطة سامية صالح وأعضاء الرابطة أن الخطة الاستراتيجية للامانة التي اعلنت عنها مؤخراً وتمتد على مدار 5 سنوات تهدف لتطوير المرافق العامة والخدمات خاصة النقل العام والبنى التحتية والتصميم الحضري والبيئة النظيفة والمستدامة وسيادة القانون ، من خلال أربعة محاور رئيسية؛ هي جودة الحياة والبيئة، النقل والحلول المرورية والبنية التحتية، الاستثمار، والتشريعات.

واشار الشواربة أن تنفيذ محاور الاستراتيجية يتطلب تعديل وإصدار بعض التشريعات مثل قانون السير وقانون تنظيم المدن والقرى وقانون ضريبة الأبنية والأراضي ونظام التخطيط والتنظيم لمدينة عمان لتتلاءم مع أهداف الخطة ومتطلبات التحديث والتطوير لمواكبة التطورات التقنية .

وتحدث الشواربة عن المشاريع التي ستقوم بها الامانة خلال المرحلة القادمة واهمية دور القطاع الخاص في تلك المشاريع .

واكد على اهمية وجود منظومة نقل عام متكاملة وقوية في مدينة عمان ، وأن الأمانة ستستكمل عدد حافلات ( باص عمّان ) التي ستصل إلى 286 حافلة في شهر 10 القادم .

واشار ان مشروع عمان مدينة ذكية هو برنامج متكامل من ( 10 مشاريع) يهدف لتعزيز القدرة التنافسية وكفاءة المدينة بالاعتماد على البيانات الحضرية لربط مختلف مكونات البنية التحتية والخدمات المقدمة للارتقاء بنوعية الحياة لمواطني عمّان وزوارها وسيكون المشروع بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص .

وفي نهاية اللقاء أجاب الشواربة على الأسئلة والاستفسارات .