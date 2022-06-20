وزير الداخلية: اللجوء له كلف أمنية واقتصادية واجتماعية

وطنا اليوم _ قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن الأردن يستضيف أكبر عدد من اللاجئين مقارنة بعدد السكان ولا يمن بذلك على أحد.



وأضاف الفراية أن الأردن قدم المساعدة للاجئين من دول مختلفة في وقت كانوا فيه بأمس الحاجة لمن يمد يد العون لهم.



وأوضح الفراية أن اللجوء له كلف أمنية واقتصادية واجتماعية، واصفا الظرف الاقتصادي في العالم بالضاغط ما تسبب بعدم وجود دعم كاف للاجئين لانكفاء الدول على ذاتها.