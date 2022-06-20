البدور: قد تظهر متحورات جديدة من كورونا.. ولن نعود إلى الخلف

وطنا اليوم _ قال رئيس لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الانسان، الدكتور إبراهيم البدور، إن الأردن شهد ارتفاعا نسبيا بخصوص إصابات فيروس كورونا في الأسابيع الماضية، واصفا إياه بـ”ارتفاع غير مقلق”.

وأضاف البدور فيأن الوضع الوبائي في الأردن مطمئن، فالإصابات والوفيات بالفيروس انخفضت في المدة الماضية.

وتابع الفيروس لم ينتهِ ولا يوجد فيروسات تضمحل نهائيا.

ولفت إلى أن متحور أوميكرون انتشر بوتيرة عالية، ما أدى إلى تشكل المناعة المجتمعية وإصابة غالبية الأشخاص به.

وشدد البدور على أهمية الاستمرار في مراقبة الوضع الوبائي في الأردن، مشيرا إلى احتمالية ظهور متحورات جديدة، وتابع “لا داعي للقلق وعلينا الحذر، ولن نعود إلى الخلف”، داعيا إلى ضرورة تلقي جرعتي لقاح كورونا، تحسبا من ظهور موجات جديدة قد يشهدها الأردن في المدة المقبلة.