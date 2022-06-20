الكوفحي: البلدية تعمل بكل الوسائل المتاحة لمحاربة الفساد

وطنا اليوم:قال رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي ان البلدية تعمل بكل الوسائل المتاحة لمحاربة الفساد المالي والاداري ان وجد في جميع ميادين العمل البلدي.

وأشار الكوفحي إلى أن شعار البلدية في المرحلة القادمة هو العدالة والشفافية واطلاع المواطنين على سير العمل اولاً بأول كون المواطن يعتبر شريك استراتيجي مع البلدية لتنفيذ خططها المرسومه على أكمل وجه.

وأكد ان نظام G.P.S الخاص بتتبع سيارات البلدية المختلفة ساهم بشكل كبير في تحقيق وفر مالي من المحروقات وحدُ من الاستعمال الشخصي الخاطئ لمركبات واُليات البلدية.

وبين ان دائرة النقليات والحركة تعتبر من الدوائر المهمة كونها تضم عدداً كبيراً من الاليات التي تعمل في الميدان على جمع النفايات من كابسات وضاغطات وديانات وهذا الامر يحتم وضع الية لضبط أي تجاوزات قد تحدث والحد من اهدار الكثير من المحروقات والمحافظة على المال العام.

وشدد على ضرورة ان تكون الكابسات محملة بشكل كامل وعدم الذهاب الى مكب الاكيدر من اجل كمية قليلة من النفايات كون المكب يبعد مسافة طويلة وهذا الامر يستهلك الكثير من المحروقات.