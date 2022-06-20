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الجعافرة ينفي وصول مياه حمراء إلى منازل الأهالي في الأغوار

منذ 33 ثانية
الجعافرة ينفي وصول مياه حمراء إلى منازل الأهالي في الأغوار

وطنا اليوم:نفى مدير مديرية مياه الأغوار الجنوبية المهندس ناصر الجعافرة، صحة وصول مياه حمراء إلى منازل في قريبة الغويبة التابعة للواء الأغوار الجنوبية في محافظة الكرك.
وأضاف الجعافرة الاثنين، أن فريقا من كوادر المياه توجه إلى القرية، وأجرى فحوصا عشوائية للمياه في 8 بيوت، بحضور رجال الأمن.
وأوضح الجعافرة أن الفحوص أظهرت أن نسبة الأملاح الزائدة في المياه أعلى من المواصفات العالمية، إذ بلغت 225-250 ملغم/لتر، في حين أن المواصفات العالمية بين 300-350 ملغم/لتر.
وأكد متصرف اللواء عاطف البطوش، من جانبه، أنه لم ترد إليه أي شكاوى من أهالي المنطقة تتعلق بنوعية المياه الواصلة للمنازل في قرية الغويبة.
وذكر البطوش أنه أخطر إلى مديرية المياه الاغوار الجنوبية بإجراء اللازم


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