الملكية: ارتفاع أسعار وقود الطائرات 100% منذ بداية العام

وطنا اليوم:قال المدير العام للملكية الأردنية سامر المجالي إن أسعار وقود ارتفعت بنسب كبيرة جدا بلغت نحو 100% منذ بداية العام.

وتابع المجالي مساء الإثنين،”حتى لو زادت أسعار التذاكر لن تعوض النسبة الهائلة لارتفاع أسعار الوقود” مؤكدا أن زيادة الكلفة أكثر من ارتفاع الإيرادات.

ولفت إلى أن أسعار الوقود تشكل 35-40% من الكلفة الإجمالية لأي شركة طيران مبيناً أن لهذا وقع كبير على نسبة الربح.

ونوه بأن الإشكال الحاصل في شرق أوروبا ونقص الموارد بشكل أساسي أثر على أسعار الطاقة عالميا وخصوصا في قطاع الطيران.

وأشار إلى أن أسطول الملكية بحاجة للتحديث حيث هناك 17 طائرة من الحجم الوسط والصغير موجودة لدى الشركة سيتم استبدالها ب 30 طائرة خلال فترة الـ5 سنوات القادمة.

وأضاف أنه سيتم تحديث الأسطول الكبير من طائرات الحجم العريض 787، مبيناً أن هناك تفاؤل في نمو الشركة وإستعادة نشاطها وتنافسيتها.

وأكد المجالي أن حركة القادمين إلى الأردن تسارعت خلال شهري أيار وحزيران، رغم تبعات جائحة كورونا التي لا تزال حاضرة خاصة فيما يتعلق بسلاسل التزويد من وقود وكذلك تقديم خدمات الطائرات في المطارات وخصوصا الغربية.

وقدّر المجالي خسائر الملكية الأردنية خلال الجائحة بمبالغ “تجاوزت 200 مليون دينار”، مؤكدا أن الشركة تتواصل مع الحكومة لرفع رأسمالها للتخفيف من آثار جائحة كورونا