الفراية: الأردن داعم أساسي للشعب الفلسطيني

وطنا اليوم:التقى وزير الداخلية مازن الفراية اليوم في مقر الوزارة وزير الداخلية الفلسطيني زياد هب الريح والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون والتنسيق بين الوزارتين في كلا البلدين .

وقال الفراية ان العلاقات الاردنية الفلسطينية علاقات تاريخية متميزة واستراتيحية وياتي هذا اللقاء ضمن التنسيق الدائم والمستمر بين البلدين من خلال الزيارات المتبادلة مؤكدا حرص المملكة على تعزيز هذا التعاون بما يخدم مصلحة البلدين بمختلف الصعد .

واكد الفراية حرص المملكة على تقديم كافة أشكال المساعدة والدعم في مختلف المجالات التي تحتاجها وزارة الداخلية الفلسطينية وكافة الاجهزة التابعة لها، وحرص الوزارة المستمر على وضع خبراتها وقدراتها في خدمة الأخوة الفلسطينيين ، من خلال التنسيق والتعاون الدائم بين الطرفين .

واوضح الفراية ان الاردن داعم اساس وحقيقي لصمود الشعب الفلسطيني ولمساعيه في نيل حقوقه العادلة والمشروعة وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية استنادا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الانساني ومبادرة السلام العربية .

من جانبه اشار الوزير الفلسطيني زياد هب الريح الى العلاقات المتميزة التي تربط بين الشعبين الشقيقين و الدعم الذي يقدمه الاردن دائما الى الدولة الفلسطينية في مختلف القضايا والاتجاهات .

واعرب الوزير عن المواقف العظيمة التي يقدمها الاردن للشعب الفلسطيني على مر التاريخ الامر الذي يعكس العلاقات المتينة والطيبة بين القيادتين ووحدة المواقف السياسية بينهما عل كافة الاصعدة، لافتا الى السمعة العالمية الطيبة التي تمتاز بها الاجهزة الامنية الاردنية والتي من شأنها ان تستفيد منها ايضا كافة المؤسسات والاجهزة في السلطة الفلسطينية.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي حضره عدد من مدراء المديريات في كلتا الوزارتين عددا من القضايا الثنائية تضمنت الاحتياجات التدريبية التي تحتاجها وزارة الداخلية الفلسطينية والاجهزة التابعة لها بالاضافة الى مناقشة بعض الامور التي تهم الطرفين