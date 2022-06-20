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ارتفاعات الأسعار في الأردن تطال الأضاحي وتخوفات من ضعف الطلب

منذ 13 ثانية
ارتفاعات الأسعار في الأردن تطال الأضاحي وتخوفات من ضعف الطلب

وطنا اليوم:توقع مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين محمود العوران، زيادة أسعار الأضاحي 20- 25% عما أعلنت عنه الحكومة في وقت سابق وحسب أوزان الأضاحي، بالإضافة إلى ضعف الإقبال من قبل المواطنين.
وقال، إن أسعار الأضاحي ستكون مرتفعة بنحو 20% عن أسعار عيد الأضحى العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع الكلف التشغيلية من مادة الأعلاف التي ارتفعت عالمياً.
وأضاف أن المزارعين ومربي المواشي ازداد اعتمادهم على استخدام الأعلاف الجافة في الرعي، وذلك نتيجة الجفاف الذي ضرب المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة هذا العام التي تشكل 85% من إنتاج الثروة الحيوانية في الأردن.
وبين أن الارتفاع في الكلفة شمل المزارع والتجار معاً وهو ما سيعمل على زيادة الأسعار على المواطنين، مشيرا إلى أن تربية المواشي المحلية باتت اليوم أكثر كلفة من استيرادها، وعليه لابد من وضع فروقات في الأسعار ما بين اللحوم المحلية والمستوردة.
كما توقع العوران أن يتراجع إقبال المواطنين على شراء الأضاحي هذا العام نتيجة تراجع قدرته الشرائية زيادة الأعباء الاقتصادية عليه، حيث سيكون لموجة ارتفاع الأسعار الأخيرة التي شملت السلع كافة تقريباً من (محروقات وزيوت وألبان وغيرها) التأثير الكبير على تحديد أولويات المواطن التي ستكون لسد احتياجاته الأساسية


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