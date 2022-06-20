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الحنيفات :اطلاق الرقم الوطني الزراعي قبل نهاية العام

منذ 44 ثانية
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2022-02-03 13:36:35Z | |

وطنا اليوم:بين وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن الوزارة تعمل حالياً على منظومة بيانات شاملة للمزارعين الأردنيين حيث سيتم إطلاق الرقم الوطني الزراعي قبل نهاية العام.
وأشار الحنيفات إلى أن الرقم الوطني الزراعي يعتبر تعريفاً للمزارع الأردني، ويهدف إلى حصر الحيازات الزراعية النباتية والحيوانية و المختلطة، ويراعي توفر المعلومات عن صاحب الحيازة او القائم عليها مما يسهل آليات التعامل مع هذه القطاعات وتوجيه الخدمات من قبل الوزارة إضافة إلى انسيابية التعامل مع القطاع وسلاسل الإنتاج والتزويد خلال الأزمات المختلفة وحصر الحيازات الوهمية وشطبها ، إضافة إلى توجيه التعويضات إلى المستحقين في حال وقوع المخاطر الزراعية.
و أضاف الحنيفات أن الرقم الوطني سيضم نظاما تسلسلياً مرتبطاً بنوع الزراعة والمنطقة الجغرافية ونوعية الحيازة، وسيحمل كافة المعلومات عن المزارع وأي حيازة داخل وخارج المحافظة، وهذه المعلومات سيتم وضعها بناءاً على المعلومات المتوفرة في مديريات الزراعة والزيارات الميدانية والتعداد والمشاريع .
وأشار الحنيفات إلى أن الرقم الوطني الزراعي يتزامن مع إعادة تنظيم وتطوير الإرشاد الزراعي وقاعدة البيانات في الرقم الوطني الزراعي والتي ستخدم توجهات توزيع الحيازات على المرشدين الزراعيين، خاصةً أن الوزارة قد وضعت آليات للنهوض بالإرشاد الزراعي من خلال زيادة كوادر الإرشاد إضافة لتزويد الإرشاد بالسيارات و أجهزة التابلت، وتحديد مكان عمل المرشد الزراعي وسط الحيازات الزراعية مما يضمن توجيه الزراعة من الفكرة إلى التسويق الذي سيشهد مأسسه حقيقية من خلال الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية والتي ستعمل وفق خارطة الإنتاج واستهداف الأسواق الخارجية .
ونوه الحنيفات ان هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التقنية واتمتت الوزارة والتي سيعلن عنها الأسبوع القادم


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