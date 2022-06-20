بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

اتفاقية بين صندوق الائتمان العسكري وجوبترول لدعم رفاق السلاح

منذ دقيقة واحدة
اتفاقية بين صندوق الائتمان العسكري وجوبترول لدعم رفاق السلاح

وطنا اليوم:قامت شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية جوبترول بتوقيع اتفاقية شراكة مع صندوق الائتمان العسكري لدعم رفاق السلاح العاملين والمتقاعدين من القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية، ليحصل رفاق السلاح من خلال هذه الشراكة على مجموعة من الخدمات المميزة والمنتجات البترولية بأسعار تفضيلية.
وقال مدير عام شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية “جوبترول” المهندس خالد الزعبي: “نفخر بهذه الشراكة والتعاون مع صندوق الائتمان العسكري بتوفير كل ما يليق بالعسكريين العاملين والمتقاعدين من المنتجات والخدمات.” وأضاف الزعبي بالقول: “هذه الشراكة جزء لا يتجزأ من مسؤوليتنا الاجتماعية والتزامنا نحو أبنائنا وأشقائنامن العسكريين الذين أفنوا حياتهم وما زالو يبذلون الغالي والنفيس في خدمة الوطن والمواطن ويسهرون على أمن وأمان البلاد تحت ظل الراية الهاشمية.”
هذا وتوفر جوبترول هذه المنافع لرفاق السلاح في محطات جوبترول المنتشرة في أنحاء المملكة وذلك باستخدام بطاقة جوكارد الذكية (تزود… تحكم… وفر) المتاحــة للأفــراد، والشــركات، والمؤسسات الحكوميــة مــن أجــل دعــموتسهيل وإدارة وأتمتة عمليات تعبئة المركبات في محطات جوبترول (JoPetrol) وقلف (Gulf)بحيث توفر هذه البطاقة الأمان والحماية في استهلاك الوقود.
وقال مدير عام صندوق الإئتمان العسكري مهند شحادة “يسعى الصندوق جاهداً لتحقيق التوجيهات الملكية السامية بتخفيف الأعباء المعيشية لرفاق السلاح من العاملين والمتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية تقديراً للجهود والتضحيات الي يبذلوها للوطن والمواطن، ويأتي توقيع هذه الإتفاقية ضمن برنامج العروض التجارية والخدمية تحت مظلة مبادرة رفاق السلاح وتفعيل التشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص بما يخدم رفاق السلاح”


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

12:10

توصية بإلغاء وزارات وحقائب حكومية

12:03

شاهد : إطلاق الشرطة النار على طفل أسود أعزل يشعل مواقع التواصل بأمريكا

11:54

العثور على سفينة تحمل كنزاً مفقوداً يقدَّر بمليارات الدولارات

11:49

كابيتال بنك ينظم ورشة توعوية لموظفيه بمناسبة اليوم العالمي للعافية بالتعاون مع تطبيق”كُن”‎‎

11:44

تسيبي ليفني تحتفي بلقاء تركي الفيصل مجددا

11:39

المستشفيات الخاصة تنفي رفع أسعار خدماتها

11:17

سيارة جديدة لأمين عام وزارة الاستثمار بالأردن

11:13

زين كاش أول محفظة إلكترونية في الاردن تطرح البطاقات الائتمانية

11:02

الإحصاءات : 22.8 % معدل البطالة خلال الربع الاول من عام 2022

10:56

جماعة عمان تطالب بتعئبة وطنية وتحذر من الخلايا النائمة والطابور الخامس

10:49

مصدر : 155 مليون دينار قيمة الدعم الحكومي للغاز المنزلي

10:44

تشكيل لجنة لدراسة التعليمات المتعلقة بـ (السكوترات)

10:42

حماده يبحث تعزيز التعاون الزراعي والأمن الغذائي مع أميركا

10:39

الأمنّ يكشف عن 19 ألفا و310 جرائم العام الماضي

10:34

60% تراجع الطلب على الالبسة لشهر حزيران الحالي

10:22

البروفيسور شاروخ شاريات يحاضر في عمان الأهلية

10:04

إتلاف طن من الأغذية منتهية الصلاحية في معان

09:55

كم دفع الأردنيون لحضور حفل محمد رمضان في العقبة

09:51

كهرباء اربد تكرم “العنانزة” الفائز بالمركز الأول في المسابقة الدولية لحفظ القران الكريم

09:42

وفيات الاثنين 20-6-2022

09:34

الأردنيون يُقبلون على السيارات الكهربية هربا من غلاء البنزين

09:28

النجار يوضح بشأن شراء كميات مياه جديدة من الاحتلال

09:21

نادي الفيصلي يشعل الشمعة التسعون 90 لتأسيسه

09:16

رئيسة وزراء فرنسا: نتيجة الانتخابات خطر على البلاد

09:12

ضبط حدث أثناء قيادته مركبة على “الحزام الدائري” بإربد

09:08

توجه لتثبيت أعباء “الديون” دون تأثر الأقساط برفع الفائدة

09:05

3 شركات تتقدم بطلب استيراد أسطوانات الغاز البلاستيكية

06:19

مشروع المدينة الإدارية يعود للواجهة مجدداً و 2050 هو العام المتوقع لافتتاحها

06:09

مهرجان جرش هذا العام تحت عنوان جديد

06:03

رسميا.. حزب ماكرون يخسر غالبيته في البرلمان الفرنسي

05:55

جنودُنا يُصلّون على حديد بنادقهم !!

05:53

القبج بطلب إحالته إلى التقاعد لحالته الصحية

02:22

كتيبة الرد السريع تهدي والد الشهيد عهد ملكاوي درعاََ تذكارياَ تقديراَ من زملائه لوالده وذويه

23:58

التحديث الاقتصادي.. بين التوصيف والتطبيق

23:49

الطهروي يكتب حول الرؤية الاقتصادية لحزب جبهة العمل الاسلامي

23:12

ارتفاع عالمي على أسعار الأرز بسبب ارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع أسعار الأسمدة

23:11

كيف سيتأثر الاقتصاد الاردني بالتضخم في أميركا؟

22:36

رئيس بلدية إربد: سنطبق العدالة في استحقاق “المكافآت الشهرية”

21:53

مشروع نظام للمستشفيات الخاصة يحد من المبالغة بفواتير علاج غير الأردنيين

21:40

الأوقاف تنوي تعيين 420 أمام ومؤذن قريباً

21:23

اربد .. السجن لشخص وفتاة ابتزا سائق طلبات توصيل

21:02

طوقان مؤكداً: أينما وجد الفوسفات الأردني يوجد هنالك اليورانيوم

20:57

توضيح من وزارة الزراعة بشأن استيراد الموز

20:35

الخلايلة: هجمة شرسة من جماعة الاخوان على الوزارة ووزيرها

20:34

دانيا محمد الرواشدة مبارك الماجستير

20:34

“نطلب من الجميع مغادرة منازلهم”.. أوامر لسكان منطقة ألمانية

20:30

النبر: مالية النواب أوصت بتحويل ملف متعلق بتطوير العقبة الى مكافحة الفساد

20:27

طوقان: الأردن سيصبح مركزا لبنك وقود نووي

وفيات

وفيات الاثنين 20-6-2022وفيات الاحد 19-6-2022نعي فاضل: الشاب عهد محمد محمود الحامدالحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي إثر وفاة الشاب عهد ملكاوي من مدينة اربدوفيات الجمعة 17-6-2022