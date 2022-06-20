اتفاقية بين صندوق الائتمان العسكري وجوبترول لدعم رفاق السلاح

وطنا اليوم:قامت شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية جوبترول بتوقيع اتفاقية شراكة مع صندوق الائتمان العسكري لدعم رفاق السلاح العاملين والمتقاعدين من القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية، ليحصل رفاق السلاح من خلال هذه الشراكة على مجموعة من الخدمات المميزة والمنتجات البترولية بأسعار تفضيلية.

وقال مدير عام شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية “جوبترول” المهندس خالد الزعبي: “نفخر بهذه الشراكة والتعاون مع صندوق الائتمان العسكري بتوفير كل ما يليق بالعسكريين العاملين والمتقاعدين من المنتجات والخدمات.” وأضاف الزعبي بالقول: “هذه الشراكة جزء لا يتجزأ من مسؤوليتنا الاجتماعية والتزامنا نحو أبنائنا وأشقائنامن العسكريين الذين أفنوا حياتهم وما زالو يبذلون الغالي والنفيس في خدمة الوطن والمواطن ويسهرون على أمن وأمان البلاد تحت ظل الراية الهاشمية.”

هذا وتوفر جوبترول هذه المنافع لرفاق السلاح في محطات جوبترول المنتشرة في أنحاء المملكة وذلك باستخدام بطاقة جوكارد الذكية (تزود… تحكم… وفر) المتاحــة للأفــراد، والشــركات، والمؤسسات الحكوميــة مــن أجــل دعــموتسهيل وإدارة وأتمتة عمليات تعبئة المركبات في محطات جوبترول (JoPetrol) وقلف (Gulf)بحيث توفر هذه البطاقة الأمان والحماية في استهلاك الوقود.

وقال مدير عام صندوق الإئتمان العسكري مهند شحادة “يسعى الصندوق جاهداً لتحقيق التوجيهات الملكية السامية بتخفيف الأعباء المعيشية لرفاق السلاح من العاملين والمتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية تقديراً للجهود والتضحيات الي يبذلوها للوطن والمواطن، ويأتي توقيع هذه الإتفاقية ضمن برنامج العروض التجارية والخدمية تحت مظلة مبادرة رفاق السلاح وتفعيل التشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص بما يخدم رفاق السلاح”