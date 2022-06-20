سيارة جديدة لأمين عام وزارة الاستثمار بالأردن

وطنا اليوم:وافق رئيس الوزراء بشر الخصاونة على شراء سيارة لامين عام وزارة الاستثمار بشرط أن تكون موفرة للطاقة ( هجين أو كهرباء ) بحسب كتاب صادر عن رئاسة الوزراء .

وبحسب الكتاب ، اشترط الخصاونة شراء سيارة لا يزيد سعة محركها عن 2500 سي سي بالاضافة وان لا تتجاوز كلفتها عن الـ 40 الف دينار تخصم من مخصصات وزارة الاستثمار .

ويعاني الاردن من ضائقة اقتصادية في الاونة الاخيرة جراء الاوضاع الاقتصادية العالمية، وسط دعوات للتقشف الحكومي وضبط النفقات