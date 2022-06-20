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البروفيسور شاروخ شاريات يحاضر في عمان الأهلية

منذ 53 ثانية
البروفيسور شاروخ شاريات يحاضر في عمان الأهلية

وطنا اليوم:حاضر البروفيسور شاروخ شاريات، عضو المجلس الاستشاري لمركز الحوراني للبحوث العلمية التطبيقية، يوم الأحد الموافق 19-6-2022 في مجموعة من الباحثين في جامعة عمان الأهلية بحضور نواب رئيس الجامعة والسادة عمداء الكليات في الجامعة. واستقبل رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان في مكتبه البروفيسور شاروخ بحضور مدير مركز الحوراني للبحوث العلمية التطبيقية الأستاذ الدكتور أنس السعود.
البروفيسور شاروخ يعمل حالياً أستاذ ورئيس قسم المسالك البولية ورئيس مركز السرطان الشامل في جامعة فيينا الطبية، مستشفى فيينا العام في النمسا. وهو أيضًا أستاذاً في جراحة المسالك البولية في كل من مركز وايل كورنيل الطبي، نيويورك؛ والمركز الطبي بجامعة تكساس ساوث وسترن الطبي، الولايات المتحدة الأمريكية؛ وكلية الطب، جامعة تشارلز، تشيكوسلوفاكيا؛ وجامعة شينوف الحكومية الطبية في روسيا؛ وهو حاصل على دكتوراه فخرية من كل من جامعة كارول دافيلا للطب والصيدلة، بوخارست، وجامعة سيميلويس، بودابست، المجر.
البروفيسور شاروخ قد نشر أكثر من 1600 ورقة بحثية محكمة (Scopus h-index 118 و 55267 استشهادًا ؛ وفهرس Google للباحثين h-index 139 و 77624 استشهاداً)، وأكثر من 600 ورقة بحثية غير محكمة، وكتب 26 فصلًا في كتب متخصصة. وهو حائز على أربع براءات اختراع نابعة من أبحاثه في سرطان البروستاتا والمثانة وحصل على العديد من الجوائز الوطنية والدولية.
من الجدير بالذكر أن البروفيسور شاروخ يعمل باحثاً وعضواً في مركز الحوراني للبحوث العلمية التطبيقية منذ العام الماضي وبالشراكة مع مركز البحوث الدوائية والتشخيصية PDRC في كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة عمان الأهلية.

2 1 - وطنا نيوز


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