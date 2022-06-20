كهرباء اربد تكرم “العنانزة” الفائز بالمركز الأول في المسابقة الدولية لحفظ القران الكريم

وطنا اليوم_كرمت شركة كهرباء اربد صباح امس الأحد الشاب الأردني محمد نوح العنانزة الذي حصد المرتبة الأولى في مسابقة اثيوبيا الدولية لحفظ القرآن الكريم بمشاركة متسابقين من ٥٠ دولة حول العالم .



وأشار مدير عام الشركة المهندس بشار التميمي الذي رعى التكريم إلى دور الشباب والمكانة العظيمة التي كرم الله بها حفظة القرآن الكريم، داعيا الشباب إلى تعلم وتفكر كتاب الله .



وأكد التميمي أهمية فوز الشاب العنانزة بالمركز الأول في المسابقة الدولية الأولى لحفظ القرآن الكريم التي أقيمت لأول مرة في إثيوبيا بمشاركة ٥٠ دولة من جميع أنحاء العالم، وما تميزت به من مراحل صعبة استطاع اجتيازها بجدارة في منافسة الآلاف والوصول إلى المركز الأول على المستوى العالمي.



و أضاف أن هذا التكريم له أهمية كبيرة نظرا لأنه يتعلق بالقرآن، وما أجمل الاحتفاء بحفظة القرآن الكريم، فالمولى عزوجل أرسل انبيائه ورسله وايدهم بالآيات والمعجزات التي تدل على صدق دعواهم، إلى أن جاءت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، تلك المعجزة الباقية الخالدة على مر الزمان.



وثمّن الشاب محمد نوح العنانزة جهود شركة كهرباء اربد في إقامة هذا التكريم المتميز، مؤكدا أهمية توجيه الشباب ودعمهم لحفظ وتلاوة كتاب الله وسنة رسوله الكريم.



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