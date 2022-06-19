بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. مجتمع مدني

رئيس بلدية إربد: سنطبق العدالة في استحقاق “المكافآت الشهرية”

منذ 3 دقائق
رئيس بلدية إربد: سنطبق العدالة في استحقاق “المكافآت الشهرية”

وطنا اليوم _ وعد رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي الموظفين السعي لتطبيق العدالة بينهم خاصة بموضوع المكافآت الشهرية.

جاء ذلك خلال لقاء الكوفحي عدداً من سكان منطقة حوارة بحضور عضو المجلس البلدي بشار غرايبة بهدف الاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم.

وكان من أبرز المطالب استحداث عدد من الشوارع داخل حدود التنظيم، إضافة لإيجاد حلول لبعض فضلات الأراضي.

وشهد اللقاء تباحثاً بعدة مقترحات تهدف لتغيير صفة استعمال بعض الشوارع، كما جرى نقاش موسع حول إجراءات رخص الأبنية وعقد المقاول على وجه التحديد .

وأكد الكوفحي أن البلدية ماضية بأعمالها دون أي توقف، منوهاً ببدء العمل منذ اليوم الأول لاستلام المجلس البلدي الحالي مهامه، وأن البلدية رغم الصعوبات التي تواجهها إلا أنها فتحت أبواب لجلب الأموال التي تنعكس خدمات تقدم للمواطنين.

وقال أن البلدية تعمل على مدار الساعة بكافة دوائرها بهدف إيصال الخدمات لكافة شرائح المجتمع سواء كانت من أعمال بيئية وأعمال صيانة للشوارع وأعمال الإنارة وخلافها .

وأشار الكوفحي إلى أن عدداً من المناطق ومن ضمنها منطقة حوارة ستشهد خلال الأسابيع القادمة أعمال صيانة للشوارع المتهالكة والتي تخدم أكبر فئة من المواطنين وهو النهج الذي تسير عليه البلدية ضمن إمكانياتها المتاحة .

وضمن ذات السياق التقى الكوفحي موظفي المنطقة مستمعاً لاقتراحاتهم لتطوير العمل والمعيقات التي يواجهونها وتقف عائقاً في سبيل تقديم الخدمة المثلى.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

21:53

مشروع نظام للمستشفيات الخاصة يحد من المبالغة بفواتير علاج غير الأردنيين

21:40

الأوقاف تنوي تعيين 420 أمام ومؤذن قريباً

21:23

اربد .. السجن لشخص وفتاة ابتزا سائق طلبات توصيل

21:02

طوقان مؤكداً: أينما وجد الفوسفات الأردني يوجد هنالك اليورانيوم

20:57

توضيح من وزارة الزراعة بشأن استيراد الموز

20:35

الخلايلة: هجمة شرسة من جماعة الاخوان على الوزارة ووزيرها

20:34

دانيا محمد الرواشدة مبارك الماجستير

20:34

“نطلب من الجميع مغادرة منازلهم”.. أوامر لسكان منطقة ألمانية

20:30

النبر: مالية النواب أوصت بتحويل ملف متعلق بتطوير العقبة الى مكافحة الفساد

20:27

طوقان: الأردن سيصبح مركزا لبنك وقود نووي

20:24

حجاوي: الوضع الوبائي في الأردن تحت السيطرة وعلينا الحذر

20:23

العمل الإسلامي يكرم فريق إعداد مشروع “رؤية الأردن 2030”

20:13

إطلاق عقد عمل موحد للعاملين في قطاع الازهار لحماية حقوقهم

20:05

حديث مثير للمعشر: الإصلاح ما زال يصطدم بالحائط

20:02

الضمان : إطلاق برنامج استدامة ++ أواخر الشهر الحالي

19:55

الخطاب الأردني الحديث

19:55

القدرة الشرائية للإيرانيين تنهار وبعضهم يأكل خبزاً فقط

19:35

الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران

19:33

العمل الإسلامي يكرم فريق إعداد مشروع “رؤية الأردن 2030

19:26

باحث اردني: هل تظنون أن السفير يتسلى و هو يستمع لتحليلات يقدمها رؤساء وزارات سابقين

19:21

رئيس الديوان الملكي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة العلاونة

19:20

الملك يعود إلى أرض الوطن

19:18

تعمم آلية دوام المدارس بالعطلة الصيفية

19:18

قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تفاصيل

19:09

مصدر أمني يوضح: دوي الانفجار الذي سمع في مناطق الشمال ناتج عن أعمال داخل كسارات ومحاجر في محافظة جرش

18:20

الكوفحي يكشف عن هدر ملايين الدنانير في بلدية إربد

18:13

الناشط الجمل يستعد للتوجيهي في السجن.. وذووه يطلقون عاصفة الكترونية مساء اليوم

18:07

تكريم وامسية طربية لحسن رمزي في دائرة المكتبة الوطنية

17:47

متى تبدأ وتنتهي؟.. تفاصيل عطلة عيد الأضحى

17:37

الجمارك تحبط تهريب (125) كرتونة دخان

17:30

الغذاء والدواء: ارتفاع أسعار حليب الرضع 2.5% إلى 8%

17:21

جريمة مروعة..أب يجبر ابنه على شرب ماء مغلي حتى الموت

17:03

البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي “انهض”حجر زاوية قد يساهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي

16:56

صندوق الزكاة يقرر صرف عيدية مقدارها 50 دينارا

16:50

الأردن يشارك بمناورات نسر الأناضول

16:19

الملك يعقد لقاء ثلاثيا مع الرئيس المصري والعاهل البحريني في شرم الشيخ

16:15

الامن يحذر من صفحات وهمية خادعة تروج لمكرمات ملكية

16:13

اختتام المخيم التدريبي لجائزة الملكة رانيا الوطنية للريادة 2022 في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

16:10

محمد العنانزة : كتاب الله منارة تفتح العقول

16:06

جرشيون يشكون حرمانهم الاستفادة من حديقة باب عمان

15:50

قرار قطعي بالحجز على أحد أقدم اندية عّمان

15:38

بورد أردني للصيدلة السريرية ودكتور الصيدلة قريبا

15:36

الشكوك يحوم حول مشاركة براء مرعي بالكلاسيكو

15:35

طلبة قسم التحريك والوسائط المتعددة في فيلادلفيا يزورن متحف جلعد الثقافي‎‎

15:35

أعلن عن فعاليات دورته الـ30 تحت شعاره الثابت “الأردن تاريخ وحضارة”

15:21

643 إصابة بكورونا في الأردن خلال أسبوع.. ولا وفيات

15:13

الخيار الأردني تهديدٌ جدّي

15:12

تجارة الاردن تنظم المنتدى العربي الأول للحلي والمجوهرات

وفيات

وفيات الاحد 19-6-2022نعي فاضل: الشاب عهد محمد محمود الحامدالحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي إثر وفاة الشاب عهد ملكاوي من مدينة اربدوفيات الجمعة 17-6-2022وفيات الخميس 16-6-2022