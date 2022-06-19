رئيس بلدية إربد: سنطبق العدالة في استحقاق “المكافآت الشهرية”

وطنا اليوم _ وعد رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي الموظفين السعي لتطبيق العدالة بينهم خاصة بموضوع المكافآت الشهرية.



جاء ذلك خلال لقاء الكوفحي عدداً من سكان منطقة حوارة بحضور عضو المجلس البلدي بشار غرايبة بهدف الاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم.



وكان من أبرز المطالب استحداث عدد من الشوارع داخل حدود التنظيم، إضافة لإيجاد حلول لبعض فضلات الأراضي.



وشهد اللقاء تباحثاً بعدة مقترحات تهدف لتغيير صفة استعمال بعض الشوارع، كما جرى نقاش موسع حول إجراءات رخص الأبنية وعقد المقاول على وجه التحديد .



وأكد الكوفحي أن البلدية ماضية بأعمالها دون أي توقف، منوهاً ببدء العمل منذ اليوم الأول لاستلام المجلس البلدي الحالي مهامه، وأن البلدية رغم الصعوبات التي تواجهها إلا أنها فتحت أبواب لجلب الأموال التي تنعكس خدمات تقدم للمواطنين.



وقال أن البلدية تعمل على مدار الساعة بكافة دوائرها بهدف إيصال الخدمات لكافة شرائح المجتمع سواء كانت من أعمال بيئية وأعمال صيانة للشوارع وأعمال الإنارة وخلافها .



وأشار الكوفحي إلى أن عدداً من المناطق ومن ضمنها منطقة حوارة ستشهد خلال الأسابيع القادمة أعمال صيانة للشوارع المتهالكة والتي تخدم أكبر فئة من المواطنين وهو النهج الذي تسير عليه البلدية ضمن إمكانياتها المتاحة .



وضمن ذات السياق التقى الكوفحي موظفي المنطقة مستمعاً لاقتراحاتهم لتطوير العمل والمعيقات التي يواجهونها وتقف عائقاً في سبيل تقديم الخدمة المثلى.