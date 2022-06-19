طوقان مؤكداً: أينما وجد الفوسفات الأردني يوجد هنالك اليورانيوم

وطنا اليوم – أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان وجود اليورانيوم بكميات كبيرة في الأردن، مشيرا إلى كيلوغرام من كعكة اليورانيوم الصفراء يكافئ نحو 55 برميلا من النفط.



وبين طوقان، خلال استضافته على برنامج “هذا المساء” الذي يبث على شاشة التلفزيون الأردني، أن ” شركة تعدين اليورانيوم الأردنية، التي أخذت إدارة مشروع اليورانيوم منذ عام 2013 ونشرت 3 تقارير دولية طبقا لأفضل المعايير العالمية في أعوام (2014، و2016، و2018)، اكتشفت وجود 42 ألف طن فقط في منطقة وسط الأردن (السواقة)، ومعلومات أخرى حول وجود اليورانيوم في منطقة الحسا تقدر بأقل من 20 ألف طن”.



وأضاف، أن اليورانيوم يتواجد في الفوسفات الأردني، حيث “أينما وجدت الفوسفات الأردني يوجد هنالك اليورانيوم بتراكيز ليست عالية ولكن يمكن نستخلصه من خلال خامض الفسفوريك”.



وبين، أن الأردن يحتل المرتبة الحادية عشرة في احتياطي اليورانيوم بنسبة مئوية تبلغ 1 بالمئة من الاحتياطي العالمي، بكمية تبلغ نحو 1500 ألف طن التي تشمل السواقة وبعض مناطق الحسا.