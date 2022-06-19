طوقان: الأردن سيصبح مركزا لبنك وقود نووي

وطنا اليوم:قال رئيس هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان، إن الأردن سيصبح مركزا لبنك وقود نووي للمنطقة العربية.

وأشار خلال تصريح لبرنامج هذا المساء المذاع عبر التلفزيون الأردني، والذي يقدمه الدكتور مهند مبيضين وتعده الصحفية حلا أبو تايه، إلى أن امتلاك الطاقة النووية السلمية هو حق سيادي بكل دولة.

وبين طوقان أن التخصيب بنسبة 5% يحل مشكلة الدولة فيما يتعلق بملف الطاقة.

ويرى طوقان ضرورة الحصول على التكنولوجيا اللازمة لتسريع الاستفادة من اليوانيوم مضيفا أن شركة تعدين اليورانيوم الأردنية، التي أخذت إدارة مشروع اليورانيوم منذ عام 2013 اكتشفت وجود 42 ألف طن فقط في منطقة وسط الأردن (السواقة).

وأضاف أن معلومات أخرى تفيد بوجود اليورانيوم في منطقة الحسا بكميات تقدر بأقل من 20 ألف طن”