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الضمان : إطلاق برنامج استدامة ++ أواخر الشهر الحالي

منذ 5 ثواني
الضمان : إطلاق برنامج استدامة ++ أواخر الشهر الحالي

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنها ستطلق برنامج “استدامة ++” أواخر الشهر الحالي، وفتح باب تقديم الطلبات للمنشآت والعاملين لحسابهم الخاص للاستفادة من هذا البرنامج.
وأشارت المؤسسة بأن برنامج “استدامة ++” يهدف إلى توسعة الشمول بالضمان والمساهمة بالانتقال إلى الاقتصاد الرسمي من خلال الوصول لشرائح جديدة من العمالة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، موضحةً بأن البرنامج ممول من مملكتي هولندا والنرويج وبتنسيق واشراف من قبل منظمة العمل الدولية وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي حيث سيتم تقديم منافع على شكل دعم الدخل لثلاث دفعات ودعم اشتراكات الضمان بشكل متناقص على مدى (18) شهراً.
وبينت المؤسسة أن المنشآت المستفيدة من البرنامج هي المنشآت العاملة في القطاع الزراعي (الحيازات الزراعية) إضافة إلى المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة التي يعمل بها عشرة عمال فأقل بغض النظر عن جنسيتهم وكذلك الأفراد العاملين لحسابهم الخاص سواءً الأردنيين أو غير الأردنيين في قطاع السياحة (مع التركيز على الأدلاّء السياحيين) وقطاع النقل (مع التركيز على سائقي التاكسي الأصفر).

شروط استفادة المنشآت

وأوضحت المؤسسة أنه يشترط لاستفادة المنشآت من البرنامج أن يكون عدد العاملين لديها (10) عمّال فأقل عند شمولها بأحكام القانون بتاريخ 1/6/2021 أو بعد هذا التاريخ، وأن لا تكون قد استفادت سابقاً من برنامج استدامة وما يتفرع عنه من برامج، أو برنامج رعاية أو برنامج حافز أو البرنامج الوطني للتشغيل، بالإضافة إلى أن لا يكون اشتراك العامل فعّالاً لدى المنشأة التي يعمل بها قبل بداية البرنامج، أي أن البرنامج يشمل العاملين الجدد أو من له اشتراكات سابقة بالضمان وانقطع وعاد إلى الشمول بعد تاريخ 1/6/2022، شريطة أن لا يتجاوز سقف رواتبهم المشمولة بالضمان عن (500) دينار، وبحيث يتاح للمنشآت تسجيل (10) عاملين كحدٍ أعلى للاستفادة من الدعم الذي يوفره البرنامج على أن تستثنى من ذلك الحيازات الزراعية من ذلك الشرط حيث يجوز لها تسجيل جميع العاملين لديها مهما بلغ عددهم.

شروط شمول العاملين

أما فيما يتعلق بشروط شمول العاملين لحسابهم الخاص بالبرنامج، أوضحت المؤسسة بأنه يجب أن يكون مشتركاً جديداً في 1/6/2022 أو أي تاريخ يليه ويتاح لمن له اشتراكات سابقة ومنقطع عن الاشتراك بالضمان الاستفادة من هذا البرنامج، وأن لا يتجاوز راتبه (500) دينار، كما يشترط أن لا تقل شريحة الاشتراك بتأمين الشيخوخة عن (50%) وفقاً لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة، أما مشتركي الحيازات الزراعية فيجب أن يكون شمولهم بكامل التأمينات المطبقة حتى يتاح لهم الاستفادة من هذا البرنامج.

آلية الدعم للمنشآت

وعن آلية الدعم الذي يقدمه البرنامج للمنشآت، فقد بينت المؤسسة أن البرنامج يوفر دعماً نقدياً مباشراً بقيمة (300) ديناراً طيلة المشروع موزعة على ثلاثة أشهر بواقع (100) دينار لكل شهر، بحيث يخصص منها (50) ديناراً كدعم لأصحاب العمل لرواتب العاملين لديهم و(50) ديناراً كدعم للعامل المستفيد من هذا البرنامج، ويصرف هذا الدعم للمستحقين بالشهر الأول والعاشر والخامس عشر من اشتراك المؤمن عليه بالبرنامج.
أما الشكل الثاني من الدعم للمنشآت فيتمثل في دعم اشتراكات الضمان التي تؤديها المنشأة عن العاملين لديها بنسبة (50%) من الاشتراكات المترتبة عليها لأول (9) أشهر بسقف أعلى (30) ديناراً، فيما ينخفض دعم الاشتراكات إلى (25%) للأشهر من الشهر (10) ولغاية الشهر (18) من البرنامج بسقف أعلى (15) دينار، ويقدم ذات الدعم (دخل واشتراكات) للعاملين لحسابهم الخاص على أن لا تقل شريحة الاشتراك عن (50%)


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