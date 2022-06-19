تعمم آلية دوام المدارس بالعطلة الصيفية

وطنا اليوم _ عممت وزارة التربية والتعليم الأحد، آلية دوام المدارس خلال العطلة الصيفية.



وقالت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى القبيلات، في التعميم، إن دوام مديري المدارس ومديراتها في المدارس الأساسية والثانوية يوم الثلاثاء من كل أسبوع (9 صباحا – 12:30 ظهرا).



وأضافت القبيلات، أن دوام مديري المدارس للمدارس الثانوية بصورة يومية بعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة.



في حين سيكون دوام سكرتير المدرسة والمستخدمين في المدارس الأساسية والثانوية خلال العطلة يوميا كالمعتاد، وفق التعميم.



واستثنت القبيلات أيام امتحانات الثانوية العامة من تعليمات الدوام خلال العطلة، داعية مدراء التربية إلى ضرورة تزويدها بكشف الدوام مع التأكيد على عدم النظر بأي كشف إلا عن طريق جهاز البصمة.

