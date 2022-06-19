الملك يعود إلى أرض الوطن

وطنا اليوم:عاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين إلى الوطن بعد زيارة أجراها يرافقه فيها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني إلى جمهورية مصر الشقيقة.

وعقد جلالة الملك الأحد، قمة ثلاثية جمعته مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدان الثلاثة