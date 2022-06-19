الكوفحي يكشف عن هدر ملايين الدنانير في بلدية إربد

وطنا اليوم _ كشف رئيس بلدية إربد الكبرى، المهندس نبيل الكوفحي، أن الملايين من أموال المواطنين هُدرت في البلدية بطرق غير شرعية في السنوات الماضية.

وقال الكوفحي إنه شكل لجان للتحقيق في جميع الشكاوى والملاحظات في البلدية، مشيرا إلى أن عدة مخالفات وقضايا غير قانونية ارتكبت من قبل موظفين، وضُبطت وأُحيلت إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.



وأكد أنه تم متابعة شكاوى المواطنين المتعلقة بطلب”رشاوى” من قبل موظفين من البلدية، مبينا أنه لم يعد هناك شكاوى بهذا الخصوص.



وأشار إلى أن البلدية أنهت خدمات 80 موظفا في غضون الشهور الـ3 الماضية، لأسباب مختلفة من بينها إحالات الى التقاعد وتقديم استقالات إلى جانب أسباب سلوكية.



وبين الكوفحي أنه تفاجأ بموظفين مستواهم التعليمي دون المرحلة الثانوية وبلغ عددهم أكثر من 2000 موظف، علما أن موظفي البلدية يصل عددهم نحو 3700 موظف.

