متى تبدأ وتنتهي؟.. تفاصيل عطلة عيد الأضحى

وطنا اليوم _ أكد مصدر رسمي، خلال تصريحات صحفية، أن عطلة عيد الاضحى المبارك في الأردن سوف تبدأ اعتباراً من يوم عرفة حتى رابع أيام العيد، وفقا لما جرت عليه العادة.



ورجَح المصدر أن تمتد عطلة العيد في المملكة من يوم الجمعة 8 تموز يوم عرفة، حتى مساء الثلاثاء، منوهاً إلى أن ذلك يعتمد على أول أيام شهر ذو الحجة.



وأشار إلى أن البلاغ الحكومي سيصدر بشكل رسمي عند تحديد موعد بداية الأول من ذو الحجة.