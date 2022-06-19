الغذاء والدواء: ارتفاع أسعار حليب الرضع 2.5% إلى 8%

وطنا اليوم _ كشفت مديرة الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة أمل أبو الرب ارتفاع أسعار حليب الرضع بنسبة 2.5% إلى 8% في الأردن.

وقالت أبو الرب في حديث لـها ، إن رفع الأسعار طال بعض الأصناف لعدة عوامل أبرزها ارتفاع كلف الشحن وتأثر سلاسل التوريد حول العالم وخاصة أن عبوات الحليب تأخذ حيزا أثناء عملية الشحن.



وأضافت أن الارتفاعات كانت بسيطة ولكنها ضرورية بسبب وجود تحديثات على بعض التراكيب بالإضافة إلى شح الموارد وفي ظل مواجهة تهديد لحصة المملكة من هذه المادة وخاصة أن كل الأصناف في السوق المحلي مستوردة عدا صنف واحد يُصنع محليا.



وأشارت أبو الرب إلى أن رفع الأسعار من عدمه تحدده لجان مختصة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبناءً على معطيات وحيثيات تستوجب الرفع لبعض الأصناف.



وبيّنت أن آخر ارتفاع طرأ على أسعار حليب الرضع كان خلال الأسابيع القليلة الماضية حيث وافقت اللجان على معاملات تخص بعض الأصناف.



وكانت نقابة الصيادلة أشارت مؤخرا إلى ارتفاع أسعار حليب الأطفال بنسبة 8-10% نظرا لارتفاع أسعار المشتقات النفطية، فيما أبدى مواطنون امتعاضهم من ارتفاع أسعار الحليب مطالبين بضرورة إعفاء المواد المتعلقة بالأطفال والرضع وخاصة الحليب والفوط من الارتفاع.