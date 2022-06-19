أعلن عن فعاليات دورته الـ30 تحت شعاره الثابت “الأردن تاريخ وحضارة”
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أيمن سماوي: الفحيص تحتضن المبدعين العرب بأذرع مفتوحة
مهرجان الفحيص” يعكس وجه الأردن الحضاري والثقافي للعالم
نسعى لإرضاء العائلة الأردنية والمشاركة العربية تعكس الثقة بالمهرجان
وطنا اليوم – أعلن رئيس نادي شباب الفحيص/ المدير التنفيذي لمهرجان الفحيص “الأردن تاريخ وحضارة” عن فعاليات الدورة الثلاثين للمهرجان التي ستقام خلال الفترة من 10 إلى 17 آب المقبل بمدينة الفحيص.
وقال سماوي في مؤتمر صحافي عقده اليوم الأحد في مسرح جريس سماوي الكائن في مركز خلدون أبو دية / نادي شباب الفحيص ، إن المهرجان يحمل رسالة يبرز من خلالها تاريخ الأردن ودوره الحضاري الناهض بالأمة ويسلط الضوء على رجالاته الذين حملوا على أكتافهم هم الوطن.
وأضاف سماوي أن فعاليات المهرجان تبرز إرث الأردن الثقافي والتراثي والفني، إنطلاقاً من شعار المهرجان الثابت “الأردن تاريخ وحضارة”، موضحاً أن المهرجان لم ينغلق على نفسه وبيئته، وكان دوماً منفتحاً برسالته التي تعكس خطاب الدولة الحضاري والتنويري لتتعدى حدود الوطن ملتصقاً بأمته العربية ومرآة لحضارته وثقافة أبنائه وحضناً للمفكرين والأدباء والمثقفين العرب والفنانين العرب، إنطلاقاً من كونه بالأساس مهرجاناً للعائلة الأردنية بمختلف اهتماماتها.
واستعرض سماوي خلال المؤتمر، فعاليات المهرجان بشقيها الفني والثقافي، وامتدادها السياسي والاجتماعي والإنساني مبيناً أن فعاليات البرنامج الثقافي تحمل اسم الشاعر الراحل جريس سماوي تقديراً لإسهاماته الكبيرة في الثقافتين الأردنية والعربية، وقال سماوي: “يحافظ القائمون على المهرجان منذ بداياته الاولى على مضمون رسالته الثقافية والوطنية التي تشير الى تاريخ الاردن ودور وتضحيات الرجال الأوائل الذين ساهموا في بنائه وتطوره من خلال المحاضرات والندوات المتخصصة التي تقرأ تاريخ الاردن وشخصياته وأماكنه، إضافة إلى تسليط الضوء على الحرف اليدوية التقليدية مساهمة في دعم تلك الحرف واستمرارها لتحكي تراث امتنا وحضارتنا”.
ودرج المهرجان منذ تأسيسه على إعطاء الثقافة الجادة التي تكرس قيم الوطنية الاردنية بأفقها القومي والإنساني، مساحة مميزة ضمن برامجه إضافة الى الفعاليات الفنية سواء الغنائية أو المسرحية والفقرات الاخرى التي تعنى بمسرح الطفل ليستقطب العائلة الاردنية.
وحول آلية اختيار الأسماء المشاركة في فعاليات المهرجان، نوه سماوي إلى الجهد الذي بذلته كوادر المهرجان للخروج ببرنامج يتلائم مع أذواق الناس وتطلعاتهم، مبيناً أن تحضير البرنامج استغرق وقتاً كافياً للخروج بتوليفه من الأسماء المهمة ذات التجارب الملهمة على أكثر من صعيد .
وأشار سماوي إلى وجود مشاركة عربية كبيرة في برنامج المهرجان، مؤكداً أنها تمثل إضافة متميزة إلى نوعية الفعاليات وتعكس مدى الثقة التي يتمتع بها المهرجان عربياً، وقال: “هنالك حيز كبير أيضاً لمشاركة المبدعين الأردنيين، فهم يمثلون قيمنا وثقافتنا ومن خلالهم نوصل رسالتنا الحضارية، وهناك مشاركة عالمية أيضاً لفرقة فلكلورية بلغارية”.
وقدم سماوي شكره الكبير إلى الجهات الداعمة والراعية لدورة المهرجان هذه العام، وهي:
شركة زين – شركة الاعتماد المالي الاستثماري للوساطة المالية ( C.F.I )
بلدية الفحيص – هيئة تنشيط السياحة – وزارة الشباب – وزارة الثقافة – وزارة السياحة – امانة عمان الكبرى – مطعم وتر زرياب – شركة ببسي كولا – مياة اكوافينا – الشرق الاوسط للتامين – الملكية الاردنية – الشركة الوطنية العربية للسيارات كيا موتورز – اليانصيب الخيري الالكتروني – اللوتو – البنك الاردني الكويتي – وكالة دراجات هارلي – شركة جت – شركة اتحاد المقاولين C C C – فندق الرويال .
وشكرا سماوي عطوفة محافظ البلقاء والاجهزة الامنية بكافة دوائرها والدوائر الحكومية في المحافظة والمنطقة العسكرية الاوسطى – ورجال الصحافة والاعلام – وبطريركية الروم الارثوذكس ودير الروم ولجنة الكنيسة – وكنيسة دير الاتين – وكنيسة دير الكاثوليك – وجمعية الثبات آل فرحات – والجمعيات التطوعية في الفحيص – رواق البلقاء – وشركة الكهرباء الاردنية – ومطاعم وتر زرياب ومطعم كرمان سعادة الاخ جريس سماوي – فرقة الاستقلال / فلسطين – دار حمزه للثقافة والفنون
وحول أسعار التذاكر، بين سماوي أن جميع فعاليات المهرجان متاحة للجمهور مجاناً، باستثناء فعاليات المسرح الرئيسي التي يُحييها نجوم الغناء الأردني والعربي، وستكون أسعار التذاكر في متناول اليد،
وتتضمن فعاليات المهرجان برنامجاً منوعاً يجمع جوانب الثقافي والفني والغنائي، إذا يقدم المهرجان في الحفل الإفتتاح أوبريتاً غنائياً يعكس رؤية وثوابت المهرجان وتطلعاته المستقبلية، ويلي حفل الافتتاح “ليلة مصرية” بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية ودار الأوبرا المصرية، يُحييها مجموعة من نجوم دار الأوبرا المصرية، بحضور وزير الثقافة المصرية الدكتورة ايناس عبد الدايم.
ويشارك في إحياء الحفلات الجماهيرية على مسرح المهرجان الرئيسي، نجوم الغناء الأردني والعربي: جورج وسوف، راغب علامة، ملحم زين، دلال أبو آمنة، معين شريف، محمد عساف، ديانا كرزون، ماجد زريقات، جهاد سركيس، محمود سلطان، عطالله هنديله، مصعب الخطيب، حمدي المناصير وباسل جريسات، في إحياء الحفلات.
وضمن فعاليات البرنامج الثقافي، يكرم المهرجان في “ندوة تكريم الرواد” دولة الدكتور معروف البخيت، ويتحدث بها دولة طاهر المصري، معالي مازن الساكت، سعادة عبلة أبوعلبة، وعطوفة جمال مضاعين.
كما يقيم المهرجان حفلاً تأبينياً للشاعر الراحل جريس سماوي، يتحدث به كل من وزيرةالثقافة هيفاء النجار، والشاعر المصري أحمد الشهاوي والشاعر اللبناني شوقي بزيع ومعالي وجيه العزازية عن أصدقاء الشاعر الراحل، ويدير اللقاء الشاعر زهيرأبو شايب. كما يُعرض في الحفل فيلماً وثائقياً، وفقرة موسيقية لعازف الساكسفون توني بطرس ووصلة غنائية للفنانة فوز شقير.
وينظم المهرجان ندوة نقاشية حول دور الدراما العربية في نقل الواقع المعاصر وتعزيزيه فنياً، يتحدث بها كل من: نقيب الفنانينالمصريين الدكتور أشرف زكي، والفنانات ليلى علوي، الهام شاهين وروجينا وتدير اللقاء الفنانة الدكتورة ريم سعادة.
كما يتضمن البرنامج الثقافي أمسية قصصية يشارك بها: بسمة العنزي من الكويت، سلطان العميمي من الامارات، والدكتورة هند أبوالشعر وجميلة عمايرة من الأردن ويدير اللقاء الدكتورة شهلا العجيلي. كذلك أمسية شعرية يشارك بها: أحمد الشهاوي وسامح محجوب من مصر ومها العتوم وراشد عيسى من الأردن.
ويكرم المهرجان شخصية الراحل حديثه علي عبدالله الخريشا، ويتحدث في الندوة: معالي محمد داوديه ومعالي محجم الخريشا. فيما يقدم الاعلامي اللبناني سامي كليب محاضرة بعنوان “الصراع الاقليمي وملامح المشهد العربي”. ويقدم دولة سمير الرفاعي محاضرة بعنوان “الأردن وعيون مستقبليه”.
فيما يقدم مسرح القناطر في عروضه اليومية، الفنانون: فرقة أساطير الطرب من الاردن، والفنان السوري عامر العجمي، وفرقة ماربيلا من الأردن والفنان الأردني محمد طه، والفنانان الأردنيان ينال المصري وفوز شقير، وفرقتي “الرواد الكبار” و”نايا”.
وفي ركن الطفل، يقدم مركز زها الثقافي فعاليات ترفيهية وتوعوية متنوعه على مدى أربعة أيام على خشبة مسرح “بيت الفحيص”، وتقام فعاليات “المطبخ الشعبي”الموازية لعروض المهرجان يومياً في ساحة دار حمزة بالتعاون مع “جميعة بيت التراث”، ويلي الفعاليات فقرات غنائية وموسيقية، يُحييها الفنان ينال المصري وفرقة مدالله الحويطي وفرقة قورنا بانيا البلغارية والفنان أيمن ألفرد وفرقة الاستقلال الشعبية الفلسطينية، وعازف الربابة يوسف الفيومي.