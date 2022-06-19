“حزب الانصار” في الاغوار الشماليه

كتب العز على ابوابها فادخلوها بسلام امنين

وطنا اليوم – تحت رعايةسعادة د٠ عوني الرجوب أمين عام حزب الأنصار الاردني

يرافقه

د ٠صوان الشرفات نائب الامين العام لقطاع الشمال و عبدالفتاح باشا المعايطة نائب الامين العام لقطاع الجنوب ومساعدوا الامين والاعضاء

أقامت جمعية العراقة / ديوان عشيرة الرياحنة في مبنى الديوان احتفال وطني كبير بمناسبة عيد الجلوس الملكي ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى

حيث بدأ الاحتفال بالسلام الملكي وآي من الذكر الحكيم

تحدث الدكتور علي الرياحنه رئيس مكتب الاغوار الشماليه لحزب الانصار الاردني وباسم عشيرة الرياحنه واستهل حديثه بالترحيب بقيادات حزب الانصار الاردني ودورهم الفاعل على الساحه الوطنيه

وقد اشاد الرواحنه بدور الهاشميين في بناء الدوله الاردنيه وترسيخ قواعد الامن والاستقرار على مدى مئة عام من تاسيس الدوله الاردنيه في وطن احبه الجميع ودعم دور الاحزاب السياسيه التي رسخ قواعدها جلالة الملك عبدالله بن الحسين المعظم بتشجيع الشباب وتفاعل دور المراة من خلال دعم جلالته لتفعيل الاحزاب ومشاركتها بالانتخابات النيابية من خلال مقاعد خصصت للاحزاب

حيث طالب جلالة الملك الشعب الانخراط بالاحزاب وتفعيلها للوصول الى حكومات برلمانيه

كما تحدد عدد من ابناء الرياحنه والاغوار الشماليه عن يوم النصر يوم الاستقلال الذي اعاد الاردن استقلاله وحريته المطلقه في اتخاذ قراراته منفردا بدون وصاية من احد

هذا وقد تحدث راعي الاحتفال د عوني الرجوب امين عام حزب الانصار الاردني

شاكرا اولا حسن الاستقبال وكرم الضيافه

ومشيدا بجهود القائمين على ديوان عشيرة الرياحنه وبحضور الوجهاء والشخصيات والفعاليات الشعبيه في الاغوار الشماليه في مضافة العز والفخار التي كتب العز على ابوابها فادخلوها بسلام امنين

وناشد الامين العام الاردنيون الالتفاف حول قيادتهم الهاشميه والدفاع عنها وتجنب الشائعات المغرضه

وقد تطرق الرجوب الى حزب الانصار الاردني موضحا الاسباب التي اسس الحزب من اجلها والمبادئ والاهداف التي تخدم كل الاردنيين

لان حزب الانصار الاردني هو حزب كل الاردنيين

وقال الامين العام اطلقنا على الحزب اسم الانصار لاننا انصار العروبة والاسلام الانصار لاننا انصار الطفارى والمساكين لاننا انصار الحق اينما كان انصار الفقراء والعمال والمزارعين

وقد اشاد الرجوب بدور العشائر ومساهمتهم في بناء الاردن بقيادة الهاشميين الاطهار

وختم سعادة عوني الرجوب كلمته باستعراض عن فعاليات الحزب وانتشاره في كافة مساحات الوطن

وتحدث د صوان الشرفات نائب الامين العام لقطاع الشمال

عن دور العشائر والاحزاب في ترسيخ مبادئ الانتماء للوطن والقياده الهاشميه مثمنا دور حزب الانصار في اقامة المؤتمر الوطني الاردني للقيادات العشائرية والحزبيه والذي هو المؤتمر الوحيد من نوعه تاريخ المملكه

اما نائب الامين العام لقطاع الجنوب عبدالفتاح باشا المعايطه

تحدث عن الحياة الحزبيه منذ نشات الدوله الاردنيه الى يومنا هذا مشيدا بدعم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الاحزاب الاردنيه وتفعيل دور الشباب

وبعد الختام كان هناك جانب من الحضور تخلله حوار سياسي حول دور حزب الانصار في المرحله الحزبيه ومشاركة الحزب بالانتخابات القادمه ومحاربة الفقر والبطاله

وضرورة التثقيف الحزبي والتوعوي للشباب والمراة للانخراط في الاحزاب الاردنيه…