العضايلة ينفي فصل موظفين من حزب جبهة العمل

وطنا اليوم:نفى أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة ما يتم تداوله على بعض وسائل الإعلام أن الحزب اتخذ قرارا إداريا بفصل أو الاستغناء عن خدمات أي موظف من موظفي الحزب، مؤكدا أن هذه المعلومات عارية عن الصحة وغير موجودة إطلاقاً.

وأوضح العضايلة بأن ما تم هو عرض تحفيزي لعدد من موظفي الحزب الذين مضى على عملهم بالحزب أكثر من 30 عاماً، في حال رغبوا بترك العمل بالحزب مقابل مكافأة مالية تم تحديدها، بحيث يبقى ذلك اختيارياً لهم.

ويأتي هذا العرض في ظل إعادة هيكلة الحزب لكي تتوافق الهيكلة مع رؤية الحزب الجديدة التي تم تقديمها من خلال رؤية 2030، وفي ظل السعي لتقديم كفاءات جديدة مؤهلة لقيادة الحزب وتطوير كوادره المختلفة، وفق العضايلة.

وقال إنه يستحيل أن يقوم الحزب بفصل أو الاستغناء عن خدمات أحد موظفيه بصورة غير إنسانية، وهذا يخالف توجهات الحزب وما يطالب به دوماً