الفنانة الاردنية رانيا الفهد وشقيقتها الفنانة سهير الفهد تطالبان بتغليظ العقوبات على المتحرشين في الاردن

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_اثار منشور على مواقع التواصل الاجتماعي الانستغرام جدل واسع حول فتاتان تدعيان تعرضهم اعتداء والتحرش وذلك نتيجه عدم الاستجابه للمعتدين المتحرشين واعطائهم مبتغاهم .

وافادة صديقتهن عبر فيديو مسجل لها قامت بنشره على الانستغرام ان هذه الحادثه قد وقعت في العاصمه عمان _ مرج الحمام ، حيث ارفقت الشابتان صورا توثق الكدمات والاصابات التي تعرضوا لها نتيجه اعتداء الشبان عليهم ليقوموا بعد ذلك بتوجه وتقديم شكوى بالفتاتان بتهمة التشهير وذلك لقيامهم بتصوير المتحرشين اثناء الاعتداء عليهم لفظيا وجسديا.

وتضامنت كل من الفنانه الاردنيه رانيا الفهد وسهير الفهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مستنكرين ورافضين ما حدث مع الفتاتان في العاصمه عمان .

ونشرت الفنانه الاردنيه رانيا الفهد عبر حسابها الخاص فيسبوك معبره فيها عن غضبها لما وقع من ضمن على الفتاتين قائله: مش عارفه شو اللي عم بصير ؟؟؟؟؟ هدول المتحرشين لازم ينحكمو باقصى عقوبه …. عشان هيك بنطالب بتغليظ العقوبات

#تغليظ_العقوبات #تحرش .

بينما قالت شقيقتها سهير الفهد عبر حسابها الخاص على الفيسبوك :

الغريب انه ما حدا اتدخل ليحمي هالبنتين بطلت عارفه وين احنا عايشين

بنتين بينضربوا بوسط الشارع وقدام سوبر ماركت لانها رفضت تعطي رقمها لشب متحرش وبتكون النتيجة انها تنضرب وينرفع عليها قضية تشهير من الشب لانها كانت جدعه وصورت اللي صار معها ونشرته وبرضه الناس ما حدا اتدخل وين النخوه الحمد لله انه الشرطة وصلوا بالوقت المناسب والا كان ممكن يقتلها عشان رفضت تعطيه رقمها.