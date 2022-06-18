فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالمملكة – أسماء

وطنا اليوم_تعتزم شركة كهرباء إربد إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي، الأحد، عن مناطق محدودة في لواء الوسطية غربي إربد.



وفي بلاغ أوردته الشركة إلى متصرفية لواء المتوسطية، السبت، فإن فصل التيار الكهربائي يأتي لغايات الصيانة وتحسين جودة الخدمات وتقليل عدد الانقطاعات المبرمجة وغير المبرمجة.



وقالت شركة كهرباء إربد، إن فصل التيار الكهربائي يمتد من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وسيشمل مناطق “كفر أسد، الخراج، كفر أسد – طريق الغور، إسكان صما وصيدور”.