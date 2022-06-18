النابلسي يلتقي الشعراوي رئيس الاتحاد الفلسطيني لرياضة السيارات ووفد الاتحاد المرافق

وطنا اليوم_استقبل وزير الشباب محمد النابلسي في مكتبه اول امس رئيس الاتحاد الفلسطيني لرياضة السيارات عبدالله الشعراوي و وفد الاتحاد المرافق، ونائب رئيس هيئة المديرين للاردنية لرياضة السيارات م. عامر البشير والمدير التنفيذي زيد بلقز .



وتاتي هذه الزيارة على هامش مشاركة الاتحاد الفلسطيني في بطولة الأردن لسباقات السرعة التي نظمتها الأردنية لرياضة السيارات.



ونيابة عن رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة في فلسطين الفريق جبريل الرجوب قدم الشعراوي درع تكريمي لوزير الشباب النابلسي معربا عن شكره وتقديره للتسهيلات التي قدمتها المملكة للفريق الفلسطيني لضمان مشاركتهم في فعاليات البطولة.



وضم وفد الاتحاد الفلسطيني نائب الرئيس محمد نزال وامين سر الاتحاد نهاد اسعد .

