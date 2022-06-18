عشائر واهالي شفابدران تطالب بالعودة عن ضم منطقتهم لامانة عمان وتحويلها الى بلدية

وطنا اليوم _ ‌ يعكف عدد كبير من اهالي شفابدران التوقيع على عريضة يناشدون فيها رئيس الحكومة بالتدخل لحل معاناتهم مع امانة عمان الكبرى وممارسات موظفيها الفوقية التي يتعاملون بها مع الاهالي وتعطيل مصالحهم بتطبيق قوانين وتعليمات ما انزل الله بها من سلطان اضافة الى الرسوم والضرائب التي ارهقتهم دون اية خدمات ملموسة تقدم للمنطقة والشواهد على ارض الواقع تبين مدى اللامبالاة والتهميش التي تتعرض له المنطقة من قبل الامانة خاصة بعد ان تم سحب صلاحيات كثيرة من عضو مجلس المنطقة المنتخب والذي كان له دور في حل كثير من قضايا المواطنين العالقة في الامانة والتي يتم ايقاف العديد منها لاسباب واهية وغير منطقية على مستوى تطبيق المسؤولية .

التواقيع على العريضة ربما ستصل الى اكثر من عشرة الاف توقيع .