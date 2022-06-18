زيادين : الحزب الذي لا يطمح بالوصول إلى السلطة هو ” نادي بلياردو “

زيادين : الأحزاب المبنية على التجميع و الانتهازية و غايات انتخابية فقط هي التي يزيد فيها تاثير ” المال السياسي “

زيادين :اختلاف الآراء و تشكل تيارات داخل الحزب الواحد مقبول شرط الالتزام بالمبادئ التي تشكل دستور الحزب

وطنا اليوم – لوزان عبيدات

قال النائب السابق قيس زيادين ، إن الحزب الذي لا يطمح بالوصول الى تشكيل حكومة هو اقرب أن يكون منتدى اجتماعي او نادي بلياردو .

وأضاف زيادين لـ ” وطنا اليوم “ ، السبت ، أن الحزب يجب ان تكون له خطط و برامج في كافة القطاعات، متسائلا ” كيف لحزب ان يشارك بتشكيل حكومة او يشكل حكومة و لا يملك حلا لمديونية الملكية الأردنية للطيران مثلا ؟ “

وبين أن الأحزاب المبنية على التجميع و الانتهازية و غايات انتخابية فقط هي التي يزيد فيها تاثير المال السياسي ، مؤكدا على أن تقيد المال السياسي يكون ببناء احزاب حقيقية تجمع الناس على مبادىء و عقيدة و برامج و غالبية مومنة بالمبادئ الخاصة بالحزب الواحد .

وشدد على أن ” الزحام الحزبي ” لا يعيق التطور في الحياة السياسية ،مبينا أن في جميع الدول المتقدمة ديمقراطيا هناك مئات الاحزاب ، يتميز القليل بفكرهم و برامجهم .

وتابع ” الحزب ليس بالضرورة اعداد كبيرة فعلى سبيل المثال حزب المحافظين في بريطانيا عدده 170 الف منتسب يحصل على ملايين الأصوات في الانتخابات، لذلك لدينا مفهوم خاطىء بالاردن يتعلق بتجميع الهويات اعتقادا انها رافعه للنجاح ” .

ولفت إلى أن اختلاف الآراء و تشكل تيارات داخل الحزب الواحد مقبول شرط الالتزام بالمبادئ التي تشكل دستور الحزب الواحد ، انطلاقا منه بشكل كامل .