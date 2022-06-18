ليالي مظلمة تمر على مدينة اربد بعد فقدان ثلاثة من ابنائها خلال يومين بحوادث مؤسفة

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_توشح الحزن في اليالي الماضية على محافظة إربد، عقب وفاة 3 من أبنائها خلال يومين من الاسبوع الماضي.





وعم الحزن في ارجاء اربد عقب خبر وفاة طفلة عمرها 6 سنوات إثر اصابتها بعيار ناري عن طريق

الخطأ اثناء قيام أحد أقربائها بتنظيف السلاح، وما لبثت أن فارقت الحياة يوم الخميس الماضي .



ولم تمر ساعات قليلة على حادثة وفاة الطفلة، لتذرف الدموع مرة اخرى بعد تعرض فتى في الصف التاسع الأساسي لحادث دهس في بلدة سحم الكفارات أودى بحياته.



ولحقتها مساء يوم امس الجمعة فاجعة جديدة بعد تلقيها خبر وفاة شاب في بلدة ملكا من لواء بني كنانة اثر اصابتة بعيار ناري والتحقيقات جارية لمعرفة اسباب الوفاة وتفاصيل الحادثة.



وبكت إربد حرقة وتوشحت بالحزن والسواد على أبنائها الثلاثة الذين فارقوا الحياة بعمر الزهور وباتوا ذكرى لأفراد عائلاتهم الذين ودعوهم إلى الأبد.