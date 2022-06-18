نقابة المطاعم والحلويات توجه اتهاما جديدا للحكومة

وطنا اليوم_قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد، إن النقابة وصلت إلى طريق مسدود مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بعد الاجتماع الأخير للحديث عن أوضاع المطاعم وأصحاب محال الحلويات بعد ارتفاع الأسعار.



وبين عواد أن الوزارة تعلم ما هو الارتفاع من أسعار الدجاج وغيرها من المواد الأساسية المستخدمة بإعداد وجبات الطعام والحلويات، مضيفا أنها أصبحت تنفذ حملات على المطاعم وتطلب الفواتير، قائلا “نحن كنقابة نعتبره نوع من التشكيك”، وجميع المطاعم لديها تقارير مالية تقدم دوريا للجهات المعنية.



بدوره قال عضو النقابة علي العطيات، إن المطاعم المعروضة للبيع لا تقل عن 3400 مطعما، وأن 20 ألف مطعم شعبي تشغل أكثر من 100 ألف موظف، وأن عدد المطاعم التي اغلقت جراء جائحة كورونا وحتى الأزمة الروسية الاوكرانية 4 آلاف مطعم، ونحو 10 آلاف مطعم معرضه للافلاس، وأن 6 آلاف مطعم شعبي “مديونة”.