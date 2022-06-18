دراسة : مصححو الأخطاء الإملائية مصابون باضطراب نفسي

وطنا اليوم_الأشخاص الذين يصرون على تصحيح الأخطاء اللغوية والنحوية للآخرين مصابون بمتلازمة التحذلق اللغوي ويعانون من نوع من اضطراب الوسواس القهري OCD.



تشير دراسة في جامعة ميتشجن إلى أنك كونك متحذلق لغوياً له علاقة بكونك انطوائي؛ فوجدت الدراسة أن الانطوائيين أكثر عرضة للانزعاج من الأخطاء اللغوية والنحوية من الاجتماعيين.