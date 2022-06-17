الناصر : معظم سدود الجنوب أصبحت فارغة

وطنا اليوم:قال وزير المياه السابق، حازم الناصر، إنه لا يوجد حل سحري لأزمة المياه في الأردن، لأن نقص المياه يوازيه نقص في الموارد المالية، فكلما توفرت الموارد المالية أصبحت للدولة القدرة على إنتاج المياه.

وأضاف الناصر الجمعة، أن العوامل التقليدية من نقص المياه لم تتغير، وأنه حدث خلل ما في أدوات إدارة الطلب و التزويد المائي هذا الصيف، وعندما يحدث الخلل يؤدي إلى نقص حاد في المياه.

وبين أنه من الأدوات التي أدت إلى نقص المياه في الأردن عدم القدرة على خفض فاقد المياه بنسب جيدة لزيادة الكميات، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من المشاريع التي وقعت اتفاقيتها في الأعوام 2016 و2017 و2018، لم تنفذ حتى اللحظة، وهذا التأخير أدى إلى نقص المياه، ما انعكس على المواطنين.

وأشار إلى أن عدم القدرة في المحافظة على المخزون الاستراتيجي في سدود المملكة؛ إن كان تفريغها عمدا أو غير قصد أو وضع استراتيجية وعدم تخطي الحمراء لهذه السود، لكن ما حصل أن معظم سدود الجنوب أصبحت فارغة، لافتا إلى أزمة المياه في الأردن ستزداد حدة في الشهرين القادمين.

وقال إن إسالة المياه من السدود دون سبب خطأ كبير، وأدى إلى أزمة مياه عند المزارعين، خصوصا مزارعي وادي الوالة والهيدان.

وحمّل الناصر الحكومة بالدرجة الأولى ووزارة المياه والتخطيط، مسؤولية عدم تنفيذ الاتفاقيات المعنية.