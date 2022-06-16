الأمانة تزيل بسطات عشوائية مخالفة بالجرافة

وطنا اليوم:أزالت كوادر أمانة عمان بمساندة من الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، بسطات عشوائية في منطقة النصر شرقي العاصمة عمان، بسبب مخالفاتها للشروط والاعتداء على الطريق الرئيسي.

وطلبت الأجهزة الأمنية من أصحاب البسطات إفراغها من البضائع “خضروات وفواكه” ومنحتهم مهلة من الوقت، لتشرع في عملية الهدم والإزالة بالجرافة، كونها مخالفة لشروط الأمانة وعدم الترخيص.