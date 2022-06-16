إرادتان ملكيتان بالسفيرين منار الدباس وشاكر العموش

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تسمية السفير الأردني لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا معالي السيد منار منذر الدباس؛ ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية ايرلندا .

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تسمية السفير الأردني لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سعادة السيد شاكر عطا الله العموش. ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية غينيا