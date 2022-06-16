عاجل- ولي العهد السعودي يزور الأردن الأسبوع المقبل

وطنا اليوم – أكدت مصادر سعودية موثوقة أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز سيبدأ الأسبوع المقبل جولة تشمل ثلاث دول.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية إن الأمير محمد سوف يستهل جولته التي تدوم ثلاثة أيام بزيارة كل من الأردن ومصر وتركيا.

وأوضحت المصادر أن ولي العهد السعودي سيبحث خلال جولته مع قادة الدول الثلاث عددا من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمها الملف النووي الإيراني والجهود المبذولة على صعيد إنهاء الحرب في اليمن وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة وتعزيز العلاقات في شتى المجالات بين هذه الدول والرياض إلى جانب توقيع اتفاقيات متعلقة بالطاقة والتجارة.-(د ب أ)