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توقيف ولي أمر طالبتين اعتدى على معلمات بعجلون

منذ دقيقة واحدة
توقيف ولي أمر طالبتين اعتدى على معلمات بعجلون

وطنا اليوم:أوقف مدعي عام عجلون، أمس الأربعاء، ولي أمر طالبتين، أسبوعا لاعتدائه على معلمات في مدرسة عينا جنا للإناث، في محافظة عجلون.
وأسند المدعي العام للمتهم جرائم الاعتداء على معلم خلال عمله الرسمي، وتحقير موظف خلال عمله الرسمي والإيذاء.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية شرطة عجلون، ألقت القبض على شخص إثر تلقيها بلاغا يفيد بقيام أحد أولياء الأمور بمهاجمة معلمتين في مدرسة عين جنا الثانوية للبنات، بواسطة أداة حادة، ولاذ بعدها بالفرار، فيما أسعفت المعلمتان إلى مستشفى الإيمان الحكومي


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